Vrijeme je za rasplet sezone: Tko će preživjeti posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'?

"Dragi moji natjecatelji, dobrodošli na trinaesto vaganje. Trinaest sretnih ciklusa je iza vas", započela je Antonija, svjesna težine trenutka. "Ovo što nas čeka danas je posljednji korak pred finalni tjedan. Samo onaj tko ima najbolji rezultat ovog ciklusa bit će iznad zelene linije i time siguran za ulazak u finale. Svi ostali su u opasnosti."

Atmosfera je nabijena očekivanjima. Nakon tjedana zajedništva, sada svatko priželjkuje ulazak u finale, svjestan da mjesta ima samo za najbolje. "Puno se radilo zadnji tjedan i mislim da ova ekipa, skoro svi, priželjkuje ulazak u finale", sažela je Mirna. No, put do finala popločan je ne samo gubitkom kilograma, već i strateškim odlukama koje su obilježile tjedan za nama.

Tjedan na izmaku donio je dvije ključne nagrade koje bi mogle potpuno preokrenuti tijek natjecanja. U velikom izazovu, Nena je osvojila moćnu prednost - njezin glas na večerašnjim eliminacijama vrijedit će dvostruko. "Prezadovoljna sam. Lakše mi je s ova dva glasa jer se osjećam sigurno, pogotovo uz svoja dva mušketira s jedne i s druge strane", priznala je Nena, jasno aludirajući na čvrsti savez unutar bivšeg crvenog tima i njihove "grandiozne planove".