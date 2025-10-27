Vrijeme je za rasplet sezone: Tko će preživjeti posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'?

"Dragi moji natjecatelji, dobrodošli na trinaesto vaganje. Trinaest sretnih ciklusa je iza vas", započela je Antonija, svjesna težine trenutka. "Ovo što nas čeka danas je posljednji korak pred finalni tjedan. Samo onaj tko ima najbolji rezultat ovog ciklusa bit će iznad zelene linije i time siguran za ulazak u finale. Svi ostali su u opasnosti."
Atmosfera je nabijena očekivanjima. Nakon tjedana zajedništva, sada svatko priželjkuje ulazak u finale, svjestan da mjesta ima samo za najbolje. "Puno se radilo zadnji tjedan i mislim da ova ekipa, skoro svi, priželjkuje ulazak u finale", sažela je Mirna. No, put do finala popločan je ne samo gubitkom kilograma, već i strateškim odlukama koje su obilježile tjedan za nama.
Tjedan na izmaku donio je dvije ključne nagrade koje bi mogle potpuno preokrenuti tijek natjecanja. U velikom izazovu, Nena je osvojila moćnu prednost - njezin glas na večerašnjim eliminacijama vrijedit će dvostruko. "Prezadovoljna sam. Lakše mi je s ova dva glasa jer se osjećam sigurno, pogotovo uz svoja dva mušketira s jedne i s druge strane", priznala je Nena, jasno aludirajući na čvrsti savez unutar bivšeg crvenog tima i njihove "grandiozne planove".
S druge strane, Ante je u iskušenju sa zagorskim štruklama osvojio prednost od 1,4 kilograma na vagi. Iako je pojeo sedam štrukli, što iznosi vrtoglavih 2200 kalorija, nije požalio. "Bilo bi šteta da sam bio u Zagorju, a da nisam probao. Svaka je bila lipa", komentirao je Ante svoj gurmanski pothvat.
Ipak, iskušenje nije svima donijelo zadovoljstvo. Dominik, koji je također sudjelovao, ali ostao bez nagrade, nije skrivao frustraciju. "Najviše sam se naljutio na sebe, jer sam se u tom trenutku osjećao kao budala. Donio sam glupu odluku", iskreno je priznao, opisujući kako ga je osjećaj da je ispao naivan povrijedio više od samog gubitka.
Dok kandidati zauzimaju svoja mjesta, neizvjesnost raste. Dominik je zaštićen imunitetom, no sudbina ostalih visi o koncu. Nenina dva glasa daju crvenom timu ogromnu moć, dok se plavci nadaju da će njihovi rezultati na vagi biti dovoljni da poremete protivničke planove.
Vaganje koje slijedi nije samo test fizičke transformacije, već i mentalne snage i strateške zrelosti. Tko će se najbolje snaći u igri brojki i saveza? Čija će se strategija pokazati pobjedničkom, a tko će spakirati kofere i napustiti show na posljednjoj prepreci pred veliko finale, saznat će se uskoro. Vrijeme je za konačni rasplet.
