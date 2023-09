Wow! Filip iz 'Života na vagi' ostvario impresivan rezultat: 'Stotka je pala, idemo dalje!'

Bio je najkrupniji kandidat šeste sezone showa ' Život na vagi ' , odnosno na prvom je vaganju imao 234,6 kilograma. Brojka koju je teško pojmiti, a kamoli je nositi sa svojih tada 25 godina. Na posljednjem vaganju Filipu Mrčeli vaga je pokazala 173,4 kilograma te je do finala 'Života na vagi' izgubio 61,2 kilograma, što je 26,1% tjelesne mase. Odličan rezultat za manje od pola godine zdravog načina života, što je Filipu dotad bila nepoznanica. Kilogrami su mu se gomilali od djetinjstva, a onda je za njega sve postalo mučenje. Danas totalno drugačija priča jer ovaj mladić živi zdravije, sretnije, ali priznaje kako još ima mnogo do cilja.

Ispričao nam je tada kako si je posložio jelovnik za koji voli reći da je, prije svega, vrlo jednostavan.

"Više-manje sam samostalan, a obitelj mi pomaže s ručkom jer sada radim pa to ne stignem. Doručak i večeru najčešće radim sam, to volim držati jednostavnim. Ujutro su ugljikohidrati, a navečer proteini s malo ugljikohidrata. Volim da je sve to napravljeno u nekoliko koraka jer ne volim kuhati. No, vikendima se tome više posvetim. Tu i tamo imam neku 'cheat' namirnicu koju ukomponiram u običan obrok, primjerice neke umake. Cheat meal nisam imao od svog rođendana. Ako si nešto dozvolim, onda je to dio obroka, a ne sam obrok. Što se tiče sokova, uspio sam pronaći niskokalorične zamjene, a pijem i zeleni čaj jer ne pijem kavu", zaključio je.

