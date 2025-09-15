Wow! Nina iz 'Života na vagi' pokazala vitku liniju u uskoj haljini i očarala fanove

Inače, Nina rezultate svoje fizičke i psihološke transformacije redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

U show je ušla sa 135 kilograma, a u veljači ove godine otkrila je da ima 85 kilograma.

Za RTL.hr je nedavno otkrila kako je zdravi način života sada njezin stil te kako od prošle godine za drugačije ne zna. Trenutačno je na onoj kilaži na kojoj je bila u finalu, što joj je u konačnici i bio cilj. "I dalje imam strah od pretilosti, ali to je ono što me gura. No, svaki dan idem naprijed, bilježim svoj napredak i to me čini boljom. Prehranu i vježbanje ne doživljavam kao zadatak već kao stil života", rekla je Nina. Ipak, potrebno je vrijeme za opuštanje i što se prehrane tiče pa si jedan dan tjedno dopusti takozvani cheat meal.