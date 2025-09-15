Emisije
Život na vagi

Wow! Nina iz 'Života na vagi' pokazala vitku liniju u uskoj haljini i očarala fanove

Nina rezultate svoje fizičke i psihološke transformacije redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama

15.09.2025 14:00

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Nina Slišković na Instagramu je objavila fotografije u uskoj elegantnoj haljini koja sjajno ističe njezinu figuru.

Inače, Nina rezultate svoje fizičke i psihološke transformacije redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

U show je ušla sa 135 kilograma, a u veljači ove godine otkrila je da ima 85 kilograma.

Za RTL.hr je nedavno otkrila kako je zdravi način života sada njezin stil te kako od prošle godine za drugačije ne zna. Trenutačno je na onoj kilaži na kojoj je bila u finalu, što joj je u konačnici i bio cilj. "I dalje imam strah od pretilosti, ali to je ono što me gura. No, svaki dan idem naprijed, bilježim svoj napredak i to me čini boljom. Prehranu i vježbanje ne doživljavam kao zadatak već kao stil života", rekla je Nina. Ipak, potrebno je vrijeme za opuštanje i što se prehrane tiče pa si jedan dan tjedno dopusti takozvani cheat meal.

Nedavno je za RTL.hr otkrila i da se rastala. "Rastala sam se. Bivši suprug i ja smo u mirnim odnosima. Nije bilo ništa dramatično u našem slučaju. Ljubavni odnos se pretvorio u prijateljski odnos. Skupa smo bili osam godina, još od srednje škole i došlo je do zasićenja. Rastali smo se prije nekoliko mjeseci", rekla je Nina, koja je rastavu doživjela kao još jednu promjenu u životu iz koje je izvukla nešto - pozitivno.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

