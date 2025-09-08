Emisije
Život na vagi

WOW! Željka se vratila na 'Život na vagi': 'Prije mi je jedini užitak bila hrana, a sad putujem i uživam!'

Kandidatkinja iz šeste sezone 'Života na vagi' posjetila je natjecatelje i podijelila poruke koje se ne zaboravljaju

RTL.hr
08.09.2025 22:00

U kuću 'Života na vagi' stigla je posebna gošća Željka, jedna od natjecateljica iz šeste sezone, koja je svojom energijom i iskustvom odmah podigla atmosferu među kandidatima. "Slatko je gledati ovo neznanje kad misle da je ovo najgori dio", rekla je Željka.

 Kandidati su je obasuli pitanjima, a posebno se istaknula Snežana koja ju je pitala: "Koja ti je bila najveća motivacija?" Željkin odgovor bio je iskren i dirljiv: "Ekipa, tim. Dođe ti da ti se više ne trenira, uzmeš si pauzu, ali ovdje si sam za sebe. To vani ne možeš, tamo ti obveze ne daju."

Željka, Život na vagi
Željka, Život na vagi FOTO: RTL

 U kameru je dodala nešto što je posebno dirnulo: "Ne želim se vratiti na staro. Sretna sam. Putujem, uživam. Prije mi je jedini užitak bila hrana." I upravo ta razlika između Željke nekad i Željke danas dala je kandidatima motivaciju da ne odustanu i da vjeruju u put koji je pred njima.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

