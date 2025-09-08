WOW! Željka se vratila na 'Život na vagi': 'Prije mi je jedini užitak bila hrana, a sad putujem i uživam!'

U kuću 'Života na vagi' stigla je posebna gošća Željka, jedna od natjecateljica iz šeste sezone, koja je svojom energijom i iskustvom odmah podigla atmosferu među kandidatima. "Slatko je gledati ovo neznanje kad misle da je ovo najgori dio", rekla je Željka.

Kandidati su je obasuli pitanjima, a posebno se istaknula Snežana koja ju je pitala: "Koja ti je bila najveća motivacija?" Željkin odgovor bio je iskren i dirljiv: "Ekipa, tim. Dođe ti da ti se više ne trenira, uzmeš si pauzu, ali ovdje si sam za sebe. To vani ne možeš, tamo ti obveze ne daju."