WOW! Zvijezda u punom smislu riječi! Marija napravila pokret koji godinama nije mogla

Marija iz 'Života na vagi' ponovno je iznenadila sve, i sebe i trenericu Mirnu. Odlučila je napraviti nešto što nije uspjela već četiri godine, izvesti gimnastičku zvijezdu! "Zvijezdu sam mogla napraviti prije četiri godine", rekla je Marija prije nego što se odvažila na pokret koji je mnogima izazov bez obzira na formu. Trenerica Mirna bila je iskreno iznenađena: "Naša gimnastička zvijezda! Bravo na hrabrosti, nisam mislila da ćeš uspjeti dići noge, wow!"