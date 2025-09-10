Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

WOW! Zvijezda u punom smislu riječi! Marija napravila pokret koji godinama nije mogla

Trenerica Mirna bila je u šoku: 'Bravo na hrabrosti, nisam mislila da ćeš uspjeti podići noge!'

RTL.hr
10.09.2025 11:01

Marija iz 'Života na vagi' ponovno je iznenadila sve, i sebe i trenericu Mirnu. Odlučila je napraviti nešto što nije uspjela već četiri godine, izvesti gimnastičku zvijezdu! "Zvijezdu sam mogla napraviti prije četiri godine", rekla je Marija prije nego što se odvažila na pokret koji je mnogima izazov bez obzira na formu. Trenerica Mirna bila je iskreno iznenađena: "Naša gimnastička zvijezda! Bravo na hrabrosti, nisam mislila da ćeš uspjeti dići noge, wow!"

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ŽIVOT NA VAGI antonija
Život na vagi

FOTO Željka iz 'Života na vagi' na prvom vaganju imala je 175 kilograma, a evo kako danas izgleda!

Život na vagi

Večeras netko napušta 'Život na vagi': 'Uvijek sam spreman, jedva čekam vidjeti rezultate'

Moglo bi te zanimati

Bravo! Katarina briljirala na prvom vaganju, ali i otkrila: 'Imam grižnju savjesti'

Alina za RTL.hr otkrila što misli o novim kandidatima 'Života na vagi': 'Malo mi je čudno promatrati sve to sa strane'

Antonija Blaće 'zagrebala' po starim ranama: 'Prošli put si odustao, što sad?'

Ante iz 'Života na vagi' progovorio o razdvojenosti od sina: 'Svaku večer se pomolim za njega, da mu nogica bude dobro'

Simpatični Zoran za RTL.hr: 'Dvoznamenkasti broj na vagi koji nisam vidio od osnovne'

Nena se pokazala kao jaka karika u 'Životu na vagi', a za RTL.hr kaže: 'Želim imati 60 kilograma'