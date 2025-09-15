Za pamćenje! Silvija iz 'Života na vagi' proslavila djevojačku večer, zapalila Instagram fotkama s lude zabave

Podsjetimo, Silvija nam je otkrila detalje prosidbe. "Mislav je bio tri dana na terenu u Dalmaciji i jučer je taman trebao doći, a budući da sam mu poklonila dosta dobar poklon za rođendan, odlučila sam za godišnjicu neku sitnicu. Nakon naših rođendana smo i počeli pričati kako bismo obilježili našu godišnjicu i bismo li negdje otputovali i onda je Mislav rekao da će on sve organizirati", ispričala je ekskluzivno za RTL.hr .

Ona je na to pristala. "Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići, nisu mi pale na pamet zaruke. Do lokacije smo se vozili po nekim zavojima i čak mi je malo muka jer sam imala povez. Došli smo do Lipe gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi', tamo gdje smo se upoznali. Ondje je pripremio dekicu za piknik, kiflice i vino. Sjeli smo tamo, još smo sreli i neke ljude koji su nas zaustavili i pričali s nama i onda je Mislav otišao do auta i rekao da mora još nešto donijeti. I rekao mi je da uzmem mobitel da malo snimamo da smo tu kod Lipe. I on je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala i baš mi je drago. Baš smo sretni", rekla je Silvija.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.