Zabijen nož u leđa pred samo finale 'Života na vagi': Je li Josipa izdala plavi tim?

Dok su se crveni držali svog plana kao jedan, plavi tabor doživio je unutarnji raskol u ključnom trenutku, a u središtu drame našla se Josipa, čija je odluka šokirala sve, a najviše njezine dojučerašnje saveznike.
Situacija pred eliminacije bila je kristalno jasna. S jedne strane stajao je ujedinjeni crveni tim – Dominik, Domagoj i Nena, koja je u rukama imala moćan adut u obliku duplog glasa. S druge strane bili su preostali članovi nekadašnjeg plavog tima - Ante, Marija i Josipa. Očekivalo se da će se plavci držati zajedno i pokušati eliminirati najjaču kariku suparničkog tima.
Taj se plan isprva i odvijao prema očekivanjima. Ante je, vjeran svojoj plavoj majici, svoj glas dao Neni. "Ostao sam vjeran tome plavom timu. Tu sam majicu dobio u startu i držat ću se toga", objasnio je svoju odluku. Istim je putem krenula i Marija, koja je također na pločicu napisala Nenino ime, navodeći kako je ona jaka konkurencija i članica suparničkog tima. Činilo se da je plava strategija čvrsta. No, tada je na red došla Josipa.
Josipa je okrenula svoju pločicu, a na njoj nije stajalo ime nikoga iz crvenog tima. Stajalo je ime Ante, čovjeka s kojim je tjednima dijelila istu boju tima. "Sorry, Ante", izgovorila je, a zatim pokušala objasniti svoj neočekivani potez. "Moje osobno razmišljanje je da moram reći što mi je na duši. Imam i ja ozljedu, ima i Domagoj ozljedu, ali moje osobno razmišljanje je da je Ante ipak mogao malo više potegnuti u kompletnom cijelom procesu." Njezine su riječi odjeknule prostorijom, a kritike su se nastavile. Zamjerila mu je manjak angažmana, ne samo na treningu, već i u kuhinji, kao i nedostatak poštovanja prema trenerici Mirni.
