Zabijen nož u leđa pred samo finale 'Života na vagi': Je li Josipa izdala plavi tim?

Dok su se crveni držali svog plana kao jedan, plavi tabor doživio je unutarnji raskol u ključnom trenutku, a u središtu drame našla se Josipa, čija je odluka šokirala sve, a najviše njezine dojučerašnje saveznike.

Situacija pred eliminacije bila je kristalno jasna. S jedne strane stajao je ujedinjeni crveni tim – Dominik, Domagoj i Nena, koja je u rukama imala moćan adut u obliku duplog glasa. S druge strane bili su preostali članovi nekadašnjeg plavog tima - Ante, Marija i Josipa. Očekivalo se da će se plavci držati zajedno i pokušati eliminirati najjaču kariku suparničkog tima.

Taj se plan isprva i odvijao prema očekivanjima. Ante je, vjeran svojoj plavoj majici, svoj glas dao Neni. "Ostao sam vjeran tome plavom timu. Tu sam majicu dobio u startu i držat ću se toga", objasnio je svoju odluku. Istim je putem krenula i Marija, koja je također na pločicu napisala Nenino ime, navodeći kako je ona jaka konkurencija i članica suparničkog tima. Činilo se da je plava strategija čvrsta. No, tada je na red došla Josipa.