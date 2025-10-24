Zagorskim štruklama do prednosti na vagi: Isplati li se rizik?

U srcu Zagorja, na stolu ih je dočekao mirisni simbol lokalne gastronomije, zagorski štrukli. No, ovdje se ne radi samo o uživanju u hrani - svaki pojedena štrukla može značiti ključnu prednost na idućem vaganju

Voditeljica Antonija Blaće okupila je kandidate kako bi im predstavila izazov koji savršeno spaja tradiciju i natjecateljsku neizvjesnost. "Koja vam je prva gurmanska i kulinarska asocijacija na Zagorje?" Kako bi zadovoljili sva nepca, kandidatima su ponuđene dvije verzije štrukli: klasična slana i primamljiva slatka. Pravila su naizgled jednostavna: kandidat koji pojede najviše štrukli osvaja prednost na vaganju. Svaki pojedeni komad donosi 0,2 kilograma prednosti, što u ovoj fazi natjecanja može biti presudno za ostanak u showu.

Štrukli, Život na vagi

Iako je nagrada izuzetno privlačna, kandidati su svjesni i druge strane medalje. Prije nego što su uopće prionuli jelu, Antonija ih je upitala da procijene kalorijsku vrijednost jednog štrukla. Nagađanja su se kretala od dvjestotinjak do čak petsto kalorija, no točan odgovor šokirao je mnoge: slana verzija sadrži oko 300, a slatka 320 kalorija. Ta informacija unijela je dodatnu dimenziju u izazov. Više se nije radilo samo o tome tko može najviše pojesti, već i o tome tko je spreman unijeti tisuće dodatnih kalorija tik pred vaganje i riskirati da sav trud s treninga padne u vodu.

Zagorski štrukli, Život na vagi

Reakcije kandidata bile su podijeljene. Dok su neki odmah počeli kalkulirati i razvijati strategiju, drugi su izrazili otvorenu skepsu. Najveće iznenađenje bila je Marija, koja je priznala da nikada u životu nije probala štrukle. "Ja štrukle inače baš i ne jedem. Nisam tip od štrukli, ja sam više od burgera, pizza i janjetine", izjavila je, dodavši kako preferira slanu hranu i nije neki sladokusac. Njezina dilema simbolizirala je borbu s kojom su se svi suočili: prepustiti se iskušenju radi moguće prednosti ili ostati vjeran svojim principima i napornom radu. S druge strane, Dominik, koji posjeduje imunitet, u početku je bio samouvjeren. "Mene ta 0,2... ništa ne znači. Imam imunitet", rekao je, pokazujući da u izazov ulazi bez pritiska. Stolovi su postavljeni, a miris svježe pečenih štrukli ispunio je zrak. Pred kandidatima je teška odluka koja će otkriti tko je najveći taktičar, a tko će pokleknuti pred gurmanskim izazovom. Hoće li pobjedu odnijeti strategija ili apetit, pokazat će prazni tanjuri. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

