Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Zamka na tanjuru! Svi su odbili jesti, osim jednog kandidata: 'Svi su me gledali s čudom'

Prvo jutro u 'Životu na vagi' započelo je doručkom iz snova. Na stolu su ih dočekale upravo one namirnice koje su kandidati ranije opisivali kao svoju najveću slabost

RTL.hr
03.09.2025 21:20

Ali umjesto oduševljenja, zavladao je muk. "Ovo je zamka," odmah je zaključila Katarina. Snežana je bila još direktnija: "Definitivno zamka u koju nisam htjela upasti. Đabe ovaj dolazak ovdje ako nisi dovoljno jak da se odupreš." Antonija, koja je prošla cijelu sezonu prije, ostala je čvrsta: "Neću ja jesti, meni su samo oči gladne." Nitko nije ni dotaknuo doručak, osim Zorana, koji je, kako kaže, samo odradio svoj standardni obrok: "Svi su me gledali s čudom, pretpostavljam u neznanju da je to jedan običan, prosječan doručak."

Ana i Zoran, Život na vagi
Ana i Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Marija je kroz smijeh priznala: "Sreća što mi je začepljen nos." Ali onda je dodala ozbiljno: "Neću jesti. Želim što duže ostati u 'Životu na vagi'. To mi je jedini spas." Ivan, koji inače ne skriva da voli dobar zalogaj, pohvalio je grupu: "Nitko nije htio ni probati doručak. Smatram da smo to dobro odradili jer ipak smo bili svjesni što nas čeka." Nakon kušnje, uslijedilo je upoznavanje s nutricionisticom, te detaljna edukacija o namirnicama i zdravom odabiru hrane u društvu trenera Ede i Mirne.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi zoran
Život na vagi

Šokantni podaci! Zvonimir tjedno unese 5,5 kilograma šećera, a dnevno popije minimalno tri litre gaziranog soka: 'Vodu ne pijem'

Život na vagi

Ivana iz Bjelovara šokirala se brojkom na vagi: 'To je strašno'

Moglo bi te zanimati

Gledatelji 'Života na vagi' reagirali na emotivne priče kandidata: 'Nikad ne suditi, samo pokušati razumjeti'

Snežana iz 'Života na vagi': 'U braku sam sa ženom, i ovo je prvi put da se odvajamo'

FOTO Ovo su svi kandidati 'Života na vagi' na vaganju: Zajedno imaju skoro tri tone

Povratak Antonije u novu sezonu sve iznenadio: Evo što joj se dogodilo nakon finala 'Života na vagi'

Ivica nakon finala donio važnu odluku! Sve je krenulo od jednog posjeta liječniku

Snežana otkrila svoju tešku životnu priču: 'Majka mi je rekla da proklinje dan kad me rodila'