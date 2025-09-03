Zamka na tanjuru! Svi su odbili jesti, osim jednog kandidata: 'Svi su me gledali s čudom'

Ali umjesto oduševljenja, zavladao je muk. "Ovo je zamka," odmah je zaključila Katarina. Snežana je bila još direktnija: "Definitivno zamka u koju nisam htjela upasti. Đabe ovaj dolazak ovdje ako nisi dovoljno jak da se odupreš." Antonija, koja je prošla cijelu sezonu prije, ostala je čvrsta: "Neću ja jesti, meni su samo oči gladne." Nitko nije ni dotaknuo doručak, osim Zorana, koji je, kako kaže, samo odradio svoj standardni obrok: "Svi su me gledali s čudom, pretpostavljam u neznanju da je to jedan običan, prosječan doručak."

Marija je kroz smijeh priznala: "Sreća što mi je začepljen nos." Ali onda je dodala ozbiljno: "Neću jesti. Želim što duže ostati u 'Životu na vagi'. To mi je jedini spas." Ivan, koji inače ne skriva da voli dobar zalogaj, pohvalio je grupu: "Nitko nije htio ni probati doručak. Smatram da smo to dobro odradili jer ipak smo bili svjesni što nas čeka." Nakon kušnje, uslijedilo je upoznavanje s nutricionisticom, te detaljna edukacija o namirnicama i zdravom odabiru hrane u društvu trenera Ede i Mirne.

