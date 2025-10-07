Emisije
Život na vagi

Zapaljen je olimpijski plamen u 'Životu na vagi'! Zvonimir priznaje: 'Plavi imaju šanse samo u jednoj disciplini'

Za kandidate plavog i crvenog tima započeo je najzahtjevniji tjedan do sada, na atletskoj stazi Kineziološkog fakulteta, kandidati su suočeni s izazovima koji testiraju granice njihove novostečene snage i izdržljivosti

RTL.hr
07.10.2025 21:50

Pravila su jednostavna, ali put do pobjede je sve samo ne lak. Tijekom tjedna, timovi će se natjecati u nizu sportova kako bi skupili pet olimpijskih krugova. Svaki osvojeni krug donosi pola kilograma prednosti na vaganju, a tim koji prvi skupi svih pet dobiva dodatnih pola kilograma bonusa. Ukupno, pobjednički tim može osigurati čak tri kilograma prednosti, što u ovoj fazi natjecanja može značiti razliku između ostanka i ispadanja."Ovo je tek početak", najavio je trener Edo, otkrivajući da će se kandidati, osim u kraljici sportova – atletici – okušati i u inačicama nogometa, rukometa, košarke i odbojke.

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Prvi dan donio je četiri atletske discipline: trčanje na 100 metara za djevojke, zahtjevnih 1200 metara za muškarce, bacanje kugle i skok u dalj. Strategija je ključna, a svaka odluka nosi veliku težinu. Da bi snage bile podjednake, crveni tim morao je iz natjecanja isključiti jednog muškarca, a plavi jednu djevojku. S druge strane, plavci su odlučili da u izazovu neće sudjelovati Kate, što je kod Mirne izazvalo sumnju. "Nisam sigurna da li su dobro odlučili. Mislim da ona ipak ima snage da možda barem baci kuglu", razmišljala je naglas, posebno zabrinuta za Antu koji se, unatoč problemima s išijasom, prihvatio bacanja kugle. 

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Crveni tim: Nena je preuzela utrku na 100 metara, Zvonimir se prihvatio dionice od 1200 metara, Dominik je odabran za skok u dalj, a Snježana za bacanje kugle.

Plavi tim: Mare se suprotstavila Neni na 100 metara, Dudo je stao na crtu Zvonimiru, Josipa je išla na dvoboj s Dominikom u skoku u dalj, dok je Ante izazvao Snježanu u bacanju kugle.

Olimpijski tjedan je službeno započeo. Prve borbe su pred kandidatima, a pritisak je na vrhuncu. Hoće li se samopouzdanje crvenih pokazati opravdanim ili će plavi tim, unatoč pesimističnim prognozama suparnika, pronaći snagu za iznenađenje? Odgovore će donijeti znoj, upornost i timski duh na sportskim borilištima.

Olimpijski tjedan, Život na vagi
Olimpijski tjedan, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

