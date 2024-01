Zaručnica posvetila Leonardu dirljivu objavu i zahvalila Marie, Mirni i Edi: 'Život je tek pred nama'

Zaručnica Leonarda Praje koji je u 'Životu na vagi' izgubio 48,7 kilograma i 25,9 posto tjelesne mase, posvetila mu je emotivnu objavu.

"Točno 42 dana je bio u potpunoj izolaciji. Nitko nije znao kako mu je samo je on znao kakva je njegova borba. Nije ostao do kraja, ali nastavio se boriti do kraja i uspio je pobijediti sebe! Život dalje nastavljamo punim plućima i nikad nisam zažalila što sam ga prijavila. Život je tek pred nama", napisala je Doroteja.