Zaštitarka Snežana odlučna je promijeniti život u 'Životu na vagi': 'Organizam mi vapi za pomoći'

Snežana je odlučna u tome da promijeni svoj život iz korijena

RTL.hr
18.08.2025 09:14

Snežana iz Zagreba po prirodi je odlučna, topla i zaštitnički nastrojena - osobina koja se odražava i u njezinu poslu zaštitarke. Volim posao koji radim, u njemu sam pronašla sebe. A s obitelji volim raditi apsolutno sve - kod nas je atmosfera topla, ponekad i komična, baš prava obiteljska", kaže.

Priznaje da ju je u prošlosti boljelo kad bi čula uvrede zbog kilograma, no danas joj takve riječi ne mogu naštetiti. Kad posložiš kockice u glavi, svjestan si svog izgleda i ništa te više ne može povrijediti", objašnjava 46-godišnjakinja. Ipak kaže da joj višak kilograma otežava život - ne može roniti, dugo hodati, trčati ni plesati, a najviše se srami skinuti u kupaći kostim. Zabrinuta je zbog svog zdravlja i često si postavlja pitanje - zašto sam si to dozvolila? Zato je i odlučila da je pravo vrijeme za 'Život na vagi' jer, kako kaže, organizam joj vapi za pomoći.

Kaže da su njezini junaci svi oni koji priznaju da imaju problem i ne boje se tražiti pomoć, a od sportaša istinski se divi Kostelićima i braći Sinković. Ne skriva da je ljuta što se dovela u sadašnju situaciju - ali spremna je mijenjati se! Odlučna je da se u budućnosti bavi humanitarnim radom, da i dalje radi posao koji voli te uživa u svemu što joj sada kilogrami uskraćuju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

Alina otkrila kako dnevno prohoda 18.000 koraka, ali i naglasila: 'Najbitnija stavka je...'

Popularni balkanski gamer GallaSandalla stiže u 'Život na vagi'!

