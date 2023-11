Zbog odluke da vrati Marselu u show Goran postao heroj: 'Pokazao je koliko je velik čovjek!'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' pred natjecateljima je bio još jedan vodeni izazov, koji je za njih pripremio profesionalni triatlonac Andrej Vištica!

Prvi su krenuli crveni, a Ljube nije skakala u Koranu, nego je polako ušla kako joj se ponovno ne bi dogodila neka nezgoda. Šepić se prije bavio vaterpolom pa je prvi i stigao do obale, no dok se presvlačio, Goran ga je sustigao i počeli su s trčanjem. Najviše problema imala je Ljube, koja nikako nije mogla izaći iz rijeke. Goran je prvi sjeo za bicikl, no Šepić se nadao da će ga uspjeti sustići. On je ubrzao, ubrzavam i ja, napeto je", rekao je Šepić. Plavci su bodrili Ljube, koja je već postajala nervozna, no nije odustajala i naposljetku je uspjela!

Goran je pobijedio, no nije se odmah veselio jer je bio zabrinut za Ljube pa je skočio u Koranu kako bi joj što prije pomogao. Nekako s par dubokih udisaja, prevrnula sam se kao tuljan, uhvatila malo zraka i odlučila nastaviti", rekla je Ljube kad je izašla iz Korane, a Goran je potom hodao i trčao uz suprugu i bio ponosan što nije odustala. Mislim da sam joj ja dao dodatnu snagu i da je trčala zbog mene", rekao je Goran, a onda im se pridružio ostatak tima i svi su uz nju još jednom vozili bicikle.