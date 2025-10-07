Emisije
Život na vagi

Zbog ozljede zaustavljen izazov u 'Životu na vagi': Josipa se srušila nakon skoka; 'Žao mi je samo da nije pametnije razmišljala'

Borba za pola kilograma prednosti na vaganju završila je bolnim krikom, suzama i hitnom intervencijom koja je sve ostavila u šoku

07.10.2025 22:20

Dan je započeo sportskim duhom. Kandidati su se natjecali u nizu atletskih disciplina, a na red je došao i skok u dalj. S jedne strane stajao je Dominik iz crvenog tima, a s druge Josipa iz plavog. Iako svjesna da se bori s ozljedom koju vuče od samog početka showa, Josipa nije htjela odustati. Želja za dokazivanjem bila je jača od opreza. "U glavi mi je samo da skočim, koliko god mogu, ali s tim da se ne ozlijedim", izjavila je Josipa neposredno prije skoka. Trenerica Mirna upozoravala je na oprez, naglašavajući kako Josipa "ne treba ići baciti se na glavu, nego pametno odraditi ovo". Ipak, natjecateljski adrenalin učinio je svoje. Josipa je skupila snagu i skočila. Josipa se nakon doskoka srušila na tlo, uhvativši se za nogu. "Čim sam se dočekala, na nogu sam osjetila da je nešto puklo, okrznulo... Nešto užasna bol, baš užasna bol", rekla je Josipa.

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Ubrzo je postalo jasno da se radi o ozbiljnoj obnovi stare ozljede stražnje lože. "Ovo je ozljeda koju Josipa vuče od prvog dana, nije nešto što nam je nepoznanica", objasnili su treneri, dodajući s dozom žaljenja: "Žao mi je samo da nije pametnije razmišljala. Mogla je jednostavno sama zakoračiti i to bi bilo dovoljno." Dok su joj pružali prvu pomoć, Josipa je potvrdila da je bol probudila stare demone. "Tu sam u stražnjoj loži, bila mi je prije ozlijeđena pa me sad uskrsnula opet. Baš me boli", rekla je. Josipu sada očekuju detaljni liječnički pregledi koji će otkriti pravo stanje njezine ozljede i odrediti daljnje korake. Tim će joj, prema riječima trenera, prilagoditi treninge, no veliko je pitanje hoće li se i kada moći vratiti punom intenzitetu. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Marija iz 'Života na vagi' u prkosu na izazovu: 'Zamislila sam u glavi da me na cilju čeka tetka'

