Željka Mateša ima nevjerojatnu transformaciju: Ovako je izgledala prije dvije godine, a ovako sada...

Željka Mateša u show 'Život na vagi' ušla je s 175 kilograma, sa željom i nadom da promijeni svoj život iz korijena i bude uzor svojoj djeci. Iako je na početku imalo mnogo kriza, Željka se uspjela posložiti i skoro dogurala do kraja. "Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još puno toga što mogu napraviti i iskusiti", rekla je kandidatkinja šeste sezone. Ponovno je ušla u show, sada i u osmu sezonu i to kao primjer. Naime, Željka je zaista pobjednica jer je i izvan showa uspjela zadržati rutinu i danas je sretna i ispunjena žena. Kandidatima je priznala da, jednom kad izađeš, nikako nije lagano...

"Ja sam imala veliki problem kad sam izašla iz 'Života na vagi'. Nisam si još dogovorila ozbiljne treninge nego je to bilo hodanje i ne znam što i stvorila sam averziju prema hrani. I vjerovali li ili ne, ta žena koja je imala 175 kila, može imati strah od hrane. Znači, ja u tih prvih tjedan dana ne znam jesam li pojela jedan obrok dnevno. Zato što sam si u glavi stvorila neku sliku. Ne treniram onako kako sam trenirala i sad ako ja pojedem, nema veze što je to zdrav obrok, ali ja ga ne trošim. Rekoh, ja ću dobiti dvije kile odmah. Znaš, u glavi ti je panika. S tim sam imala najveću borbu", ispričala je Željka nedavno.

Sada se vratila u ovu sezonu showa kako bi tjedan dana trenirala s finalistima. Kao par joj je pripala Davorka, s kojom se odmah sprijateljila.

Željka je otkrila kako je u ovom procesu i izvan njega izgubila čak 80 kilograma.

"To je puno, to je čovjek, ali ne gledam si to toliko na čast. Sama sam si to stavila na leđa, nije nitko drugi. Koliko god smo kilograma natukle, tako ćemo ih skinuti. Same za sebe. Plači, plakat ćeš još puno. Kad mi se plače, plačem. I na poslu znam plakati. Eto", zaključila je Željka.