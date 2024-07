Željka za RTL.hr o ogromnoj transformaciji: 'Od djetinjstva nisam bila ovako sretna'

"I dalje živimo na dvije adrese jer oboje imamo maloljetnu djecu. Nismo u mogućnosti živjeti zajedno jer on živi u Srbiji, a ja u Hrvatskoj. Vidjet ćemo što će vrijeme pokazati. Moje želje su da se slažemo kao dosad i uživamo u svakom danu. Nemam prevelike planove, baš sam odlučila živjeti iz dana u dan", naglasila je.

Baš se prije nekoliko dana vratila s godišnjeg odmora kojeg je provela sa svojim novim partnerom. Ona i njezina djeca te on i njegova djeca uživali su tjedan dana na moru u Crnoj Gori.

Trenutačno ima 92 kilograma i čeka operaciju za odstranjivanje viška kože. Kad se to dogodi, njezina je procjena da bi mogla doći do 80-ak kilograma.

"Nisam očekivala da ću se toliko karakterno promijeniti. Da ću biti čvršća, sigurnija... Kad nemaš višak kilograma, nekako si hrabriji. Hrabrije čovjek živi život, cijela moja okolina i prijatelji su rekli da, koliko god sam se promijenila fizički, toliko sam se promijenila i karakterno. Promjena je očigledna. Da sam u starom stanju uma, vratila bi se i starim navikama. Pitaju me ljudi kako ostajem dosljedna – moraš biti uporan i ustrajan. To je način života", naglasila je.

Ljubav joj je pokucala na vrata kada je to najmanje očekivala, a kaže kako se to zasigurno dogodilo jer se i ona u potpunosti promijenila.

"Najvažniji savjet je da budu dosljedni i uporni. Kad izađu van da nastave. Tamo su idealni uvjeti, samo treba biti uporan. I dan danas vodim razgovore s kupcima na blagajni koji me pitaju oko toga. Ja svaki dan moram donijeti odluku da želim tako živjeti. To je borba do kraja života. Svi mi koji smo bili pretili, znamo da je mršavljenje tek početak puta. Lako se vratiti starim navikama, a nije tako loše stati na vagu svakih nekoliko dana. Svaki dan je bitka, a rat traje cijeli život", rekla je.

I za kraj, potvrdila nam je kako je sada sretna žena.

"Baš sam to rekla neki dan svome partneru. Od djetinjstva nisam bila ovako sretna, napokon uživam u životu. Da mogu sa svojom djecom na more, na kupanje, sve to čovjek propusti kad nabije kilograme. Kad se riješiš toga postaneš sretan i zadovoljan i vodiš ispunjen život", zaključila je.

