Željkina ljubavna priča rastužila je mnoge! Bivši ju je varao s najboljom prijateljicom, a sada živi svoju sreću

"Mama je umrla u siječnju, on je zatražio rastavu u veljači", rekla je Željka Mateša na prvom vaganju u šestoj sezoni showa ' Život na vagi ' , a potom je ispričala i kako joj je priznao da ima nekog drugog. "Klinci i ja smo baš tim. Meni su djeca sve, ne bih voljela prerano ostaviti", rekla je tada Željka, koja je imala više od 170 kilograma. Sa suprugom je bila više od 17 godina, no ta je priča naprasno završila.

"Vjerujem u ljubav, ali ne vjerujem da je ljubav suđena meni, a to je nešto što najviše želim cijeli život da me netko voli zbog onoga što jesam i što mogu dati i dajem. Ne poznajem ljubav muškarca prema ženi jer me još nijedan nije iskreno volio", rekla je Željka.

No, odlučila se boriti sa svim što je muči, a prvi korak bila je prijava u show. Željka je skoro stigla do finala, a unatoč tome što nije osvojila novčanu nagradu, sreća joj se osmjehnula na neku drugu stranu.

"Ono što mi je i najvažnije i da sam upoznala nekog posebnog i prepustila se. Dala sam šansu ljubavi. To se dogodilo", rekla je i ispričala gdje je upoznala novog muškarca.