Žena koja spašava pse sada je odlučila spasiti sebe: 'Umorna sam od težine'

Već se godinama 34-godišnja Ana nesebično brine o napuštenim psima, no sada je shvatila da i njoj treba pomoć. "Umorna sam od težine", emotivno kaže. Dodaje kako joj je višak kilograma oduzeo brojne male radosti - od mogućnosti trčanja do kupnje željene obuće i odjeće.

Ana se sjeća trenutaka koji su je povrijedili - kao kada je u šali pitala kozmetičarku hoće li stol izdržati njezinu težinu. No iza te šale krije se ozbiljna briga: strah da njezino srce jednoga dana više neće moći podnijeti teret koji nosi. Najveći uzor joj je mama, žena kojoj se divi cijelim srcem. Kada bi mogla mijenjati prošlost, prvo bi smršavjela, a zatim tati kupila zemljište s kućom da ne bude tako daleko.

Sebe trenutačno vidi kao neku debelu nezadovoljnu curu, no vidi i kako u toj curi tinja odlučnost. U bliskoj budućnosti želi postati sretna, vesela žena bez nagomilanih kilograma koja nastavlja živjeti punim plućima - za sebe, svoju obitelj i sve pse koje će još spasiti.

