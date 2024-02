Žena, majka, kraljica! Irena ne posustaje u svome cilju, pogledajte njezinu transformaciju!

"Nažalost, zbog jakih bolova u koljenima ne mogu vježbati koliko želim, ali moje se kretanje jako popravilo, eto, tri sata stajanja na koncertu i malo plesa uz muziku vam je najveći dokaz da sam bolje sa zdravljem. Noge mi više nisu toliko otečene, ne skuplja mi se voda, jedinu su ta koljena problem, no ako Bog da, do druge godine riješit ću i to. Liječnici su mi objasnili da moram riješiti jedno po jedno, a za svako koljeno treba šest mjeseci oporavka, ali najvažnije je da moji kilogrami ne idu gore i da se pripremam za operaciju", rekla je Irena Pušec, kandidatkinja sedme sezona showa 'Život na vagi' koja je u finalu pokazala zavidan rezultat. Na finalnom vaganju imala je 138,8 kilograma što znači da je izgubila 31,1 kilograma, a tjelesnu masu je smanjila za 18,3 posto.

Nastavila je trenirati, danas živi puno kvalitetnijim životom nego ranije i sretna je i ispunjena žena.