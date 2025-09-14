'Život na vagi' nikad emotivniji: Ovo su trenuci tjedna o kojima svi pričaju!

Tjedan je započeo emotivno. Kandidati su proslavili rođendan Snežane, a ono što je uslijedilo rasplakalo je čak i one koji inače ne plaču. Kandidati su, također, donijeli predmete iz vremena kada su se osjećali sretno i samopouzdano. Marija je pokazala haljinu koju je nosila sa 75 kilograma, a Ivica jaknu svog vatrogasnog društva koju više ne može obući. Ove male stvari podsjetile su sve zašto su zapravo ovdje da ponovno vrate ono što im znači.
Bivše natjecateljice Alina i Marija vratile su se kako bi podijelile najvažnije i najzaboravljenije savjete, hodanje i san. Kroz svoje iskreno svjedočanstvo pokazale su da su upravo te jednostavne navike ključ promjene, više čak i od treninga.
Humor i rivalitet isprepleli su se u trenucima kada je Zvonimir prozvan samoprozvanim vođom. Njegova motivacija, energija, ali i ego, ne prolaze nezapaženo, a kolege su imali što za reći. Simpatičan sukob karaktera, ali i pokazatelj da se dinamike unutar timova počinju mijenjati.
Na vagi je pao još jedan rekord, Domagoj je skinuo 6,7 kilograma, što ga je dovelo do ukupno 16,8 kilograma u samo dva tjedna. Edo je bio toliko oduševljen da je izjavio kako je on prvi kandidat u povijesti showa koji bi mogao skinuti 100 kilograma. Proročanstvo koje je odjeknulo u cijeloj kući.
Još jedno ohrabrenje stiglo je od plavog tima, Katarina je pala ispod 200 kilograma i skinula čak 8,2 kilograma u jednom tjednu. Emocije su je preplavile, a cijeli tim ju je dočekao s ponosom. Ovakvi trenuci podsjećaju da svaki trud ima smisla.
Eliminacija Ivane ostavila je dubok trag na kandidate i na trenera Edu. Njegove riječi da je Ivana jedna od rijetkih koja je nezasluženo ispala, pokazale su da iza svakog kandidata stoji puno više od broja na vagi.
Tjedan nije prošao bez tenzija, Ivan je pred Edom iznio svoje frustracije i rekao da će se okrenuti fasting metodi jer ne vidi rezultate. Komentari su izazvali napetost i pokrenuli ozbiljnu raspravu o povjerenju u tim stručnjaka.
Nakon dva poraza, Edo je odlučio jasno reći tko drži crveni tim na životu. Snežana, Nena i Dominik su, po njegovom mišljenju, trojac koji se najviše zalaže. S druge strane, ostali članovi moraju shvatiti da bez vlastitog angažmana neće biti rezultata.
Tjedan je završio kako i treba, s osmijehom. Plavi tim je dobio zasluženo opuštanje uz bazen i uz pjesmu i ples proslavili zajedništvo. Svi su se složili da upravo taj osjećaj zajedništva daje snagu za ono što dolazi.
