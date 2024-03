'Život na vagi' ponosni nositelj Albert certifikata: RTL-ov show mijenja živote i odnos prema okolišu

Rekao bih da je čak i simbolično što je 'Život na vagi' projekt kojim smo 'zazelenili' RTL-ovu produkciju s obzirom na to da se u showu kontinuirano bavimo zdravljem i zdravim navikama u što danas slobodno možemo i moramo svrstati i odvajanje otpada, zero waste kuhanje, uzgoj hrane, smanjivanje upotrebe jednokratne plastike te opcije prehrane s manje ili bez mesa. U produkciji smo ukinuli korištenje plastičnih čaša, uveli striktno odvajanje otpada, upotrebu recikliranog papira, papirnatih čaša, bočica za vodu... Kad god smo mogli, reciklirali smo rekvizite iz fundusa, uveli upotrebu ekoloških sredstava za čišćenje, kao i suradnju s eko certificiranim dobavljačima. Smanjili smo upotrebu fosilnih goriva, izbacili jednokratne baterije i uveli one na punjenje za svu našu opremu, a kad god je bilo moguće, koristili smo opciju rada od kuće. U sam sadržaj emisije uključili smo edukaciju o odvajanju otpada, iskorištavanju cijelih namirnica kod pripreme jela i slično te sve zaključili s posljednjih mjesec dana snimanja u Nacionalnom parku Brijuni, gdje smo zaista, i mi i kandidati, živjeli u skladu s prirodom", zaključuje Meandžija i dodaje da bez stopostotne podrške i suradnje cijelog tima koji je spremno prihvatio sve promjene ništa od planiranog i provedenog ne bi bilo moguće.