'Život na vagi' preselio se u Međimurje: 'Probudim se svako jutro i pomislim da sam u raju. Vjerojatno zato što i jesam'

Kad sam vidjela gdje ćemo biti smješteni, poželjela sam da me netko uštipne jer sam mislila da sanjam. Oduševile su me kućice koje su u skladu s prirodom. Volim drvo i takvo uređenje interijera daje mi osjećaj topline i doma. Ali i cijeli okoliš je predivan; stari mlin, potočić posred kampa i gusto zelenilo koje ga okružuje idealno su okruženje koje treba i nama, a posebno kandidatima nakon napornih treninga. No svugdje gdje je lijepa priroda, vidim samo raj za dušu", rekla je Mirna.

Treneri su zaključili kako su dosad pomalo zapostavili sjever Hrvatske jer uvijek svima prvo padnu na pamet Čakovec i Varaždin, no Međimurje je puno više od toga. Okruženi smo predivnom prirodom. Međimurje me oduševilo koliko je lijepo uređeno, zeleno, puno zimzelenog drveća i svaka je kuća sređena do posljednjeg detalja. Šetnjica uz Muru, okolni brežuljci, vinogradi, kleti, sređeni sportski tereni... veselim se što ću imati priliku istražiti Međimurje", rekla je Mirna, Edo nastavio u istom tonu: Međimurje me oborilo s nogu, priroda je prekrasna, a turizam cvate. U samom središtu smjestio se Sveti Martin na Muri koji, osim termi, može još toliko toga ponuditi. Svaki tjedan otkrivamo novi kutak, a i biciklizam je tu popularan pa svaki slobodan trenutak koristimo za istraživanje."