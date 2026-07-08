'Život na vagi' spojio ih za cijeli život! Alina dirljivom objavom čestitala rođendan Mariji Novak: 'Neka te u životu prate samo dobri ljudi'

Povodom Marijinog rođendana Alina je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu i kolaž zajedničkih fotografija koje prikazuju njihove uspomene, od dana provedenih u showu, treninga i izazova pa sve do druženja nakon završetka natjecanja.
"Draga moja Marija, sretan ti rođendan!"
Uz niz fotografija Alina je prijateljici uputila iskrene želje.
"Draga moja Marija, sretan ti rođendan! Želim ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, veselja, smijeha, nježnosti i mira. Neka ti se ostvare sve tvoje želje, neka ti život bude pun lijepih trenutaka, putovanja i otkrića, a neka te u životu prate samo dobri ljudi."
Prisjetila se i svega što su zajedno prošle tijekom godina.
"Gledam slike i shvaćam koliko je zapravo dug, zabavan i raznolik put do sada prošlo naše prijateljstvo. Nadam se da nas čeka još puno lijepih uspomena, smijeha i ludih trenutaka."
Na kraju je uz osmijeh dodala i simpatičnu opasku:
"P. S. Ona slika u sredini je definitivno najjača!"
Prijateljstvo koje traje i nakon showa
Tijekom sudjelovanja u Životu na vagi' kandidati prolaze kroz brojne izazove, a upravo ih zajednička borba često poveže za cijeli život. Alina i Marija još su jednom pokazale da njihovo prijateljstvo nije ostalo samo na televizijskom projektu, već se nastavilo i izvan kamera.
Brojni pratitelji pridružili su se čestitkama te Mariji poželjeli puno zdravlja, sreće i novih lijepih uspomena, dok je Alinina objava raznježila mnoge koji prate njihove životne priče još od dana provedenih u showu.