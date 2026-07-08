'Život na vagi' spojio ih za cijeli život! Alina dirljivom objavom čestitala rođendan Mariji Novak: 'Neka te u životu prate samo dobri ljudi'

Povodom Marijinog rođendana Alina je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu i kolaž zajedničkih fotografija koje prikazuju njihove uspomene, od dana provedenih u showu, treninga i izazova pa sve do druženja nakon završetka natjecanja.

"Draga moja Marija, sretan ti rođendan! Želim ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, veselja, smijeha, nježnosti i mira. Neka ti se ostvare sve tvoje želje, neka ti život bude pun lijepih trenutaka, putovanja i otkrića, a neka te u životu prate samo dobri ljudi."

Uz niz fotografija Alina je prijateljici uputila iskrene želje.

Alina i Marija, Život na vagi

Prisjetila se i svega što su zajedno prošle tijekom godina.

"Gledam slike i shvaćam koliko je zapravo dug, zabavan i raznolik put do sada prošlo naše prijateljstvo. Nadam se da nas čeka još puno lijepih uspomena, smijeha i ludih trenutaka."

Na kraju je uz osmijeh dodala i simpatičnu opasku:

"P. S. Ona slika u sredini je definitivno najjača!"