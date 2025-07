'Život na vagi' u borbi protiv pretilosti: 'Važno je da javnost razumije da je to bolest'

Prvi korak je da sudionici ' Života na vagi ' osvijeste što ih je dovelo do tog stadija pretilosti. Kad osvijeste uzrok problema, putem treninga i puno razgovora ispred i iza kamera, potičemo ih da vizualiziraju verziju sebe kakvom žele postati - život kakav žele živjeti i koji je moguć, ali ih kilogrami, strah od promjene i/ili neznanje sprječavaju u tome", kaže trenerica Mirna Čužić i dodaje kako je svjesna da to nije nimalo lak put jer mršavljenje ne obuhvaća samo brojke na vagi i u tanjuru.

Danas, kada živimo brzo, sjedimo mnogo više nego što bismo trebali i želimo rezultate odmah, sve više ljudi traži izlaz iz začaranog kruga loših navika. Naši su djedovi i bake znali što znači težak život; radili su fizički, ustajali prije zore, vraćali se kući umorni - ali nisu bili pretili. Nisu imali privatne trenere, aplikacije za praćenje koraka ni brojili kalorije, oni su se kretali, jeli jednostavno i koristili hranu kao pokretačku snagu za sve dnevne izazove.

Pogledajte samo neke stare fotografije kupališta od Bačvica u Splitu do kupališta na Savi u Zagrebu... teško je uočiti koju 'škembu'. Trenutačno je ljeto, okrenite se oko sebe gdje god bili i sami napravite postotak onoga što vidite... moramo se izvući iz toga! Nije dobro", kaže kreativni producent showa Vanja Meandžija.

Sada nam je dostupno sve što želimo znati o zdravlju i prehrani, no manje se krećemo, jedemo u hodu i sve češće tražimo utjehu u hrani umjesto u razgovoru, podršci. Kad smo tužni, ne pričamo o tome - lakše je otvoriti čokoladu. Zavaravamo se da je to samo ovaj put, samo nekoliko kilograma viška i došli smo do toga da gotovo svaki drugi odrasli građanin Republike Hrvatske ima prekomjernu tjelesnu masu, a pretilost je postala tiha epidemija, bolest modernog načina života.