'Život na vagi': U devetoj sezoni vraćaju se crveni i plavi timovi!

Od samih početaka 'Život na vagi' poznat je po rivalstvu crvenih i plavih, koje su gledatelji s velikim entuzijazmom pratili i rado komentirali. Taj natjecateljski naboj i energija vraćaju se u devetoj sezoni, donoseći još uzbudljivije izazove i trenutke za pamćenje.

Nova sezona nosi nova iznenađenja i stare trikove, a prva velika razlika od prošle godine je to što su kandidati ponovno podijeljeni u timove - crveni i plavi. Timsko natjecanje je uvijek nabijeno velikom dozom kompetitivnosti, adrenalinom i požrtvovnosti, a kako su takvu dinamiku gledatelji najviše priželjkivali, odlučili smo se vratiti u timove!" kaže producent emisije Vanja Meandžija te najavljuje još puno noviteta koji će gledatelji moći vidjeti samo u hrvatskoj verziji 'The Biggest Loosera'.