Životna priča Mislava Š.: 'Majka mi je preminula kada sam imao 14, a otac o meni nikad nije brinuo'

Planiramo biti roditelji, ali s tim kilogramima, ne znam koliko bih poživio, rekao je Mislav Šepić. Njegova upornost svima je motivacija, a u razgovoru s Edinom Mehmedovićem, otvorio se oko svoje životne priče.

"Mama mi je preminula kada sam imao 14 godina, otac me priznao, ali nikada nije brinuo o meni. Odgojila me polusestra, s 28 godina je preuzela brigu na mene. Ona mi je bila kao majka, sve mi je u životu uz suprugu, obožavam je. Ona je meni davala sve, a i ovako smo imali malo", rekao je Mislav. Nakon majčine smrti, kilogrami su se krenuli nagomilavati. Upravo je to bila velika prekretnica u njegovom životu.

"Kada mi je mama umrla, bila sam u velikom šoku. Nisam razgovarao s nikime, samo sam odgovarao na pitanja", priznao je Mislav. Edo mu se zahvalio što je svoju priču podijelio s njime, ali i gledateljstvom.

