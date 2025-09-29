Emisije
Život na vagi

Zlatna ulaznica za finale 'Života na vagi': Kapetan Dominik izabrao je direktan put ka pobjedi!

Crveni tim je, unatoč poteškoćama, prvi uspio dogurati sve bale do cilja, čime je njihov kapetan Dominik dobio priliku popeti se na visoku platformu i odabrati nagradu

29.09.2025 22:40

Na vrhu platforme, zadihan i iscrpljen, Dominik je ugledao dvije kartice. Prva je nudila četiri kilograma prednosti za cijeli tim na idućem vaganju, što je značajna pomoć koja gotovo jamči ostanak svih članova tima. Druga kartica bila je mnogo osobnija i primamljivija: direktan ulazak u finale devete sezone 'Života na vagi'. "Zapravo, počeo sam se nećkati u trenutku kada sam uzeo tu karticu", priznao je kasnije Dominik, otkrivši da je čak napravio korak unatrag s namjerom da se predomisli. Ipak, prevladala je racionalna strana. "Prošlo mi je kroz glavu... mislim da bi stvarno svatko uzeo tu karticu. Bio bih lud kad bih uzeo četiri kile." Smatrajući se jednim od najjačih kandidata po postotku izgubljene mase, Dominik je svoju odluku opisao kao "mudru i racionalnu", svjestan da takva prilika dolazi samo jednom.

Dok se Dominik spuštao s platforme, napetost je rasla. Pitanje koje je svima bilo na usnama bilo je, što je odabrao? Na iznenađenje mnogih, reakcija crvenog tima na Dominikovu odluku da izabere finale bila je ispunjena potpunim odobravanjem i podrškom. Čim je objavio svoj izbor, prolomili su se pljesak i povici ohrabrenja. "Bravo, Dome, bravo!", "Zaslužio si!", odjekivalo je poljem. Članovi tima odmah su mu prišli, čestitajući mu na potezu koji su i sami smatrali ispravnim. "Mislim da bi svatko tako odabrao, tako da nisi pogriješio", poručila  mu je Snežana, dok je drugi dodao. Ova reakcija pokazala je snažnu koheziju i razumijevanje unutar crvenog tima, gdje se individualni uspjeh, čini se, slavi kao zajednički.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

