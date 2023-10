Znate li koji je kandidat iz 'Života na vagi' na fotografiji? Omiljen je u showu i motivacija mnogima

Gledatelji su brlo brzo zavoljeli Zadranina Juru Dundovića, kandidata sedme sezone showa 'Život na vagi'. Ovaj 28-godišnjak ima 140 kilograma i radi na održavanju brodova, a prijavio se u show jer ga zabrinjava njegovo zdravlje te želi imati još jedno dijete sa suprugom, no imaju problema sa začećem. Juru gledatelji već tri ciklusa prate kao člana plavog tima, odnosno tima trenerice Mirne Čužić.

Koliko je Jure požrtvovan, dokazuje i to da je od izbacivanja spasio članicu tima, Dajanu Milevoj. Naime, imunitet je mogao sačuvati za sebe i imati asa u rukavu, no Jure je odlučio da će ga iskoristiti prvom prilikom. Dalje nastavlja bez ikakve pomoći, a od izbacivanja će ga sačuvati samo trud, rad i požrtvovnost što će onda u konačnici dovesti i do rezultata. Jure nam je prije nekoliko tjedana ispričao kako s kilogramima ima problema gotovo cijeli život.