Znate li što je zelena linija? Novo pravilo u 'Životu na vagi' unijelo potpunu pomutnju i promijenilo tijek natjecanja

S ulaskom u individualnu fazu, produkcija je ukinula dobro poznatu "crvenu liniju". Podsjetimo, u timskom dijelu natjecanja, član tima s najlošijim postotkom izgubljene tjelesne mase koji se našao ispod crvene linije automatski je napuštao show. Međutim, nova pravila donose sasvim drugačiju i za mnoge strašniju dinamiku. "U ovom tjednu ukidamo crvenu liniju i uvodimo zelenu", objasnila je voditeljica na početku vaganja, unoseći nemir među kandidate.
Princip zelene linije je jednostavan, ali brutalan: Samo najbolji je siguran, jedino natjecatelj ili natjecateljica s najboljim postotkom izgubljenih kilograma na vaganju nalazi se iznad zelene linije. Ta osoba jedina je zaštićena od eliminacija i ne može napustiti show.
Svi ostali su u opasnosti: Svi preostali kandidati, bez obzira na to koliko dobar rezultat ostvarili, nalaze se ispod zelene linije. To znači da su svi oni potencijalne mete na eliminacijama i o njihovoj sudbini odlučuju glasovi drugih natjecatelja.
Ova promjena znači da solidan rezultat više nije jamstvo opstanka. Kandidat može izgubiti značajan broj kilograma, ali ako to nije najbolji rezultat tjedna, njegova sudbina leži isključivo u rukama suparnika, njihovih saveza i skrivenih strategija.
Nova pravila izazvala su podijeljene reakcije i jasno pokazala tko se osjeća sigurno, a tko strahuje od nove dinamike. Dok su neki otvoreno priznali bojazan, drugi su pokazali zavidnu dozu samopouzdanja. Prvo vaganje pod novim pravilima pokazalo je koliko je igra postala nepredvidljiva i okrutna. Iako su mnogi kandidati ostvarili slabije rezultate, drama se odvijala na samom vrhu ljestvice. Nena je, zahvaljujući prednosti od 1,6 kilograma osvojenoj u izazovu, ostvarila ukupan postotak od impresivnih 2,8% i time se pozicionirala kao jedina natjecateljica iznad spasonosne zelene linije. Njezin uspjeh značio je da su svi ostali, uključujući i Josipu koja je do tog trenutka s 1,1% držala vodeću poziciju, pali ispod linije i postali dostupni za izglasavanje. Čak ni Ante, koji bi bez Nenine prednosti imao najbolji rezultat tjedna, nije bio siguran.
Uvođenje zelene linije označilo je prekretnicu sezone. Više nije dovoljno samo marljivo trenirati i gubiti kilograme; sada su ključni postali međuljudski odnosi, savezništva i nemilosrdna strategija. Sigurnosna mreža je nestala, a borba za opstanak u "Životu na vagi" postala je osobnija i napetija no ikad prije. Jedno je sigurno – tjedni koji slijede donijet će još više iznenađenja, kalkulacija i teških odluka.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.