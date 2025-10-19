Znate li što je zelena linija? Novo pravilo u 'Životu na vagi' unijelo potpunu pomutnju i promijenilo tijek natjecanja

S ulaskom u individualnu fazu, produkcija je ukinula dobro poznatu "crvenu liniju". Podsjetimo, u timskom dijelu natjecanja, član tima s najlošijim postotkom izgubljene tjelesne mase koji se našao ispod crvene linije automatski je napuštao show. Međutim, nova pravila donose sasvim drugačiju i za mnoge strašniju dinamiku. "U ovom tjednu ukidamo crvenu liniju i uvodimo zelenu", objasnila je voditeljica na početku vaganja, unoseći nemir među kandidate.

Princip zelene linije je jednostavan, ali brutalan: Samo najbolji je siguran, jedino natjecatelj ili natjecateljica s najboljim postotkom izgubljenih kilograma na vaganju nalazi se iznad zelene linije. Ta osoba jedina je zaštićena od eliminacija i ne može napustiti show.

Svi ostali su u opasnosti: Svi preostali kandidati, bez obzira na to koliko dobar rezultat ostvarili, nalaze se ispod zelene linije. To znači da su svi oni potencijalne mete na eliminacijama i o njihovoj sudbini odlučuju glasovi drugih natjecatelja.

Ova promjena znači da solidan rezultat više nije jamstvo opstanka. Kandidat može izgubiti značajan broj kilograma, ali ako to nije najbolji rezultat tjedna, njegova sudbina leži isključivo u rukama suparnika, njihovih saveza i skrivenih strategija.