Život na vagi

Znate li tko je papa Štrumf plavog tima? 'On sam sebe diže u nebesa...'

U plavom timu, Zvonimir, poznat i kao 'papa Štrumf', samouvjereno preuzima stvar u svoje ruke

RTL.hr
10.09.2025 07:00

"Papa Štrumf je Zvone, samoprozvani vođa tima. Motivira nas jer nas čovjek ubija svojim koracima i hvalospjevima o samom sebi", kroz smijeh komentira Domagoj, dodajući da se svi u timu zabavljaju jer znaju da tim čini kolektiv, a ne pojedinac. No, Zvonimir, iako svjestan dojma koji ostavlja, ne odustaje: "Znam da im idem na živce. Idem i sam sebi, pa kako neću i njima?" 

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Njegovo motiviranje otišlo je i korak dalje kada je pokušao motivirati Zorana tijekom treninga. No, Zoran nije ostao dužan: "Zvone ima veću snagu i moć od nas svih, ali ne zna on koliko ljudi mogu. Mislim da nekad stvarno pretjeruje." Iako je atmosfera zabavna, jasno je da razlike u tempu, pristupu i karakteru unutar tima postaju sve izraženije.

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Edo očitao bukvicu Dubravku: 'Nemoj da moram svaki trening s tobom voditi ovaj razgovor!'

