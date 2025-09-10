Znate li tko je papa Štrumf plavog tima? 'On sam sebe diže u nebesa...'

"Papa Štrumf je Zvone, samoprozvani vođa tima. Motivira nas jer nas čovjek ubija svojim koracima i hvalospjevima o samom sebi", kroz smijeh komentira Domagoj, dodajući da se svi u timu zabavljaju jer znaju da tim čini kolektiv, a ne pojedinac. No, Zvonimir, iako svjestan dojma koji ostavlja, ne odustaje: "Znam da im idem na živce. Idem i sam sebi, pa kako neću i njima?"