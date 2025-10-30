Znoj, suze i oproštaj: Ovako je izgledao brutalan posljednji trening u 'Životu na vagi' nakon kojeg više ništa nije isto

Za preostale kandidate, svaki trenutak nosio je težinu tromjesečne borbe, a posljednji 'Last Chance' trening bio je više od samog vježbanja. Bio je to finalni test njihove snage, mentalne izdržljivosti i simboličan oproštaj od vođenog procesa koji im je promijenio živote

Umjesto klasičnog treninga, treneri su pripremili genijalan, ali i okrutan izazov u obliku igre. Kandidati, podijeljeni u parove, bacali su kockice, a zbroj brojeva određivao je vježbu s ploče koju su morali izvesti. Cilj? Sakupiti 20 bodova, pri čemu se jedan bod osvajao ako bi par uspio izvršiti zadani broj ponavljanja unutar jedne minute. "Strateški smo sastavljali ovu tablicu. Gledali smo kolika je vjerojatnost da ispadne određeni broj, tako da smo vježbe s najmanjim brojem, recimo marince, namjerno stavili na početak tablice. Kolika je vjerojatnost da ćete dobiti baš broj dva? Vrlo mala. Eto, imali smo milosti barem ovaj zadnji trening", objasnio je Edo uz smiješak, otkrivajući da su čak i u najtežem izazovu ostavili tračak nade. No, caka je postojala, a kandidati su to ubrzo osjetili na vlastitoj koži.

Last chance, Život na vagi FOTO: RTL

Iako je sve započelo kao zabavna igra, natjecateljski duh i fizički umor brzo su pretvorili poligon u poprište prave drame. Dominik se našao pred zidom kada mu je zadatak bio izvesti 30 ponavljanja s teškom slam-lopto od 35 kilograma. "Nema šanse 60 napraviti, ne znam. Nije izvedivo izvesti tih trideset ponavljanja", frustrirano je komentirao, dok ga je Edo pokušavao motivirati. "Poznavajući mene, sve što ne mogu, jako me frustrira. To me izbacilo iz tračnica", priznao je kasnije Dominik, čija je borba s loptom i vlastitim granicama bila slika i prilika onoga što su svi prolazili – suočavanja s nemogućim. Dok su se jedni mučili s koordinacijom, poput Mare i Kate, drugi parovi, kao što su Nena i Zvone, pokazali su zavidnu uigranost i snagu, potvrđujući status favorita. Svaki bačeni par kockica donosio je novi val napetosti, a minuta se činila kao vječnost.

Kandidati, Život na vagi FOTO: RTL

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

