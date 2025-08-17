Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Zoran je čovjek velikog srca i još većeg smisla za humor: 'Želim jednog dana stati u ronilačko odijelo'

Zorana najviše zabrinjavaju ozbiljne zdravstvene prijetnje - srčani i moždani udar

RTL.hr
17.08.2025 09:48

Zoran iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, opisuje sebe kao nekoga tko je uvijek spreman izboriti se za sebe, ali i iskreno veseliti tuđim uspjesima. U društvu ga znaju kao zabavljača - onog koji će uvijek nasmijati ekipu i unijeti dobru energiju.

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Višak kilograma prati ga od školskih dana, a ponekad se znao suočiti i s uvredama, osobito u višim razredima osnovne škole. Danas ga najviše zabrinjavaju ozbiljne zdravstvene prijetnje - srčani i moždani udar pa je njegov motiv za prijavu u 'Život na vagi' jasan - želi skinuti kilograme i poboljšati zdravlje. "Sanjam o tome da jednog dana stanem u ronilačko odijelo i zaron u more pretvorim u stvarnost", kaže 43-godišnjak.

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Njegova inspiracija je bivša kandidatkinja showa Štefica Sever, koju poznaje od djetinjstva, a najveći uzori roditelji koji su, unatoč skromnim radničkim plaćama, uspjeli održati obitelj na okupu. Zoran ne voli dvolične i narcisoidne osobe te lažljivce, ali cijeni iskrenost, rad i obiteljske vrijednosti. Sada je spreman napraviti promjenu - za sebe, svoje zdravlje i sve avanture koje ga tek čekaju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.


zoran život na vagi
Život na vagi

Davorka šalje snažnu poruku kandidatima nove sezone 'Života na vagi': 'Ne moraš sve moći odmah - svaki korak se računa!'

Život na vagi

Žena koja spašava pse sada je odlučila spasiti sebe: 'Umorna sam od težine'

Moglo bi te zanimati

Žena koja spašava pse sada je odlučila spasiti sebe: 'Umorna sam od težine'

Strastveni navijač Dinama i kuhar s jasnim ciljem: 'Ovo je zadnji vlak, želim biti zdraviji'

Mlada majka spremna je otvoriti novo poglavlje života

Nena stiže u devetu sezonu 'Života na vagi': 'Najstarija kći mi govori da ću smršavjeti'

Ana i Zoran su kandidati devete sezone 'Života na vagi': 'Želim normalan život i kontrolu nad sobom'

Domagoj je kandidat nove sezone 'Života na vagi': 'Želim se prepoloviti i biti sretniji samim sobom'