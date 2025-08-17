Zoran je čovjek velikog srca i još većeg smisla za humor: 'Želim jednog dana stati u ronilačko odijelo'

Zoran iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, opisuje sebe kao nekoga tko je uvijek spreman izboriti se za sebe, ali i iskreno veseliti tuđim uspjesima. U društvu ga znaju kao zabavljača - onog koji će uvijek nasmijati ekipu i unijeti dobru energiju.

Višak kilograma prati ga od školskih dana, a ponekad se znao suočiti i s uvredama, osobito u višim razredima osnovne škole. Danas ga najviše zabrinjavaju ozbiljne zdravstvene prijetnje - srčani i moždani udar pa je njegov motiv za prijavu u 'Život na vagi' jasan - želi skinuti kilograme i poboljšati zdravlje. "Sanjam o tome da jednog dana stanem u ronilačko odijelo i zaron u more pretvorim u stvarnost", kaže 43-godišnjak.

Njegova inspiracija je bivša kandidatkinja showa Štefica Sever, koju poznaje od djetinjstva, a najveći uzori roditelji koji su, unatoč skromnim radničkim plaćama, uspjeli održati obitelj na okupu. Zoran ne voli dvolične i narcisoidne osobe te lažljivce, ali cijeni iskrenost, rad i obiteljske vrijednosti. Sada je spreman napraviti promjenu - za sebe, svoje zdravlje i sve avanture koje ga tek čekaju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.



