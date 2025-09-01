Zoran stao na vagu i priznao: 'Teško je prihvatiti moj stil života'

Zoran (43) iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, stao je na svoju prvu vagu u showu, a ona je pokazala 149,3 kilograma . "Moj život je za volanom", rekao je Zoran, koji već 25 godina vozi kamion i provodi dane na cesti. Vikende provodi s roditeljima, a iako u društvu zrači pozitivom i energijom, otvoreno je progovorio o onome što mu najviše nedostaje. "U ljubavi sam nula bodova. Fali mi ljubavi u životu, da se malo složim, nađem drugi posao... Teško je prihvatiti moj stil života, ali spreman sam ga manikirati", rekao je.

Dodaje da sebe vidi kao čovjeka koji ne odustaje, ali priznaje da mu je glavni problem bio neznanje. "Krivac je neznanje o kalorijama", rekao je i najavio da je sada vrijeme za učenje, promjenu i bolji život. Zoranova motivacija za prijavu u 'Život na vagi' nije samo zdravlje, iako ga najviše brinu srčani i moždani udar. Ima i jednu pomalo neobičnu, ali iskrenu želju: "Sanjam o tome da jednog dana stanem u ronilačko odijelo i zaron u more pretvorim u stvarnost."

