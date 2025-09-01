Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Zoran stao na vagu i priznao: 'Teško je prihvatiti moj stil života'

Kamiondžija iz Varaždina imao je 149,3 kilograma na vagi, a u show ulazi s ciljem da promijeni stil života

RTL.hr
01.09.2025 22:35

Zoran (43) iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, stao je na svoju prvu vagu u showu, a ona je pokazala 149,3 kilograma. "Moj život je za volanom", rekao je Zoran, koji već 25 godina vozi kamion i provodi dane na cesti. Vikende provodi s roditeljima, a iako u društvu zrači pozitivom i energijom, otvoreno je progovorio o onome što mu najviše nedostaje. "U ljubavi sam nula bodova. Fali mi ljubavi u životu, da se malo složim, nađem drugi posao... Teško je prihvatiti moj stil života, ali spreman sam ga manikirati", rekao je.

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Dodaje da sebe vidi kao čovjeka koji ne odustaje, ali priznaje da mu je glavni problem bio neznanje. "Krivac je neznanje o kalorijama", rekao je i najavio da je sada vrijeme za učenje, promjenu i bolji život. Zoranova motivacija za prijavu u 'Život na vagi' nije samo zdravlje, iako ga najviše brinu srčani i moždani udar. Ima i jednu pomalo neobičnu, ali iskrenu želju: "Sanjam o tome da jednog dana stanem u ronilačko odijelo i zaron u more pretvorim u stvarnost."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ZORAN život na vagi
Život na vagi

Josipa stala na vagu i ispričala svoju tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'

Moglo bi te zanimati

Antonija Blaće za RTL.hr o voditeljskoj ulozi u 'Životu na vagi': 'Veliki sam tremaroš. Zbilja mi je stalo da sve bude dobro'

Marija iz osme sezone 'Života na vagi' već pogledala prvu epizodu nove sezone: 'Kandidati su me oduševili. Već imam svoje favorite'

Osamnaest kandidata, prvi izazov i surova vaga - počinje deveta sezona 'Života na vagi'!

Pogledajte prve fotografije sa seta 'Života na vagi'!

Koliko znaš o novoj sezoni 'Života na vagi'? Probaj imati sve točno!

Prvi influencer stiže u 'Život na vagi': Evo tko je GallaSandalla kojeg prati pola milijuna ljudi