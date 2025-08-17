Emisije
Život na vagi

Zoran stiže u devetu sezonu 'Života na vagi': 'Moj cilj je dvoznamenkasti broj na vagi koji nisam vidio od osnovne'

Zoran (42) iz Varaždina za RTL.hr je otkrio zašto se prijavio u novu sezonu 'Života na vagi' te koji su mu najveći ciljevi

RTL.hr
17.08.2025 16:00

Zoran (42) iz Varaždina za RTL.hr je otkrio da se prijavio u 'Život na vagi' kako bi smršavio, naučio zdravije se hraniti i poboljšao svoje zdravlje, jer je počeo imati problema s tlakom. 

"U 'Život na vagi' sam se prijavio zbog skidanja kilograma i da bih se naučio zdravoj prehrani", ističe Zoran, koji se suočava s posljedicama nepažnje u mladosti. "Počeo sam imati problema s tlakom. Problemi su mi se počeli razvijati krajem osnovne škole. Tad su počeli izlasci, društvo i jednostavno nisam pazio. Sve je izmaklo kontroli i poslije je teško vratiti se natrag", dodao je.

Zoran
Zoran FOTO: RTL

Iako svojim bližnjima nije rekao za prijavu do samog ulaska u show, Zoran je dobio punu podršku od obitelji nakon što je otkrio svoju odluku.

Zoranovi kratkoročni ciljevi su ostati što duže u showu i nastaviti mršavjeti, čak i nakon što ispadne. Otkrio je i što mu je dugoročni cilj: "Dugoročni cilj mi je dvoznamenkasti broj na vagi koji nisam vidio od osnovne škole."

Zoran vjeruje u sebe i svoje sposobnosti. "Vjerujem u sebe i dok gledam konkurenciju iskreno vidim se u finalu", poručio je.

Nova sezona Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

Život na vagi

