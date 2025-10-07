Zoran za RTL.hr o ispadanju: 'Treba sada nastaviti vani, a to znam da će biti puno teže'

Zoran je zbog plusa na vagi ispao iz 'Života na vagi', a za RTL.hr je otkrio svoje planove za dalje

Zoran je zbog plusa na vagi nažalost ispao iz 'Života na vagi'. Smatra kako je to bilo zbog njegove zdravstvene situacije, a za RTL.hr je otkrio detalje.

Zorane, kako se osjećaš?

Trenutačno sam uzbuđen. Ispao sam iz showa. Treba nastaviti vani, a to znam da će biti puno teže. Dosta toga sam tu naučio i vjerujem da, ako budem to sve skupa vani primjenjivao, da će i vani biti sve uredu.

Kakav ti je plan za vani?

Plan je do finala trenirati. Posavjetovati se s nekim ljudima i vani. Nazvati i Martinu malo da mi prehranu složi. I nastaviti vani istim tempom kako sam radio u showu.

Koja ti je ciljana kilaža?

Moja ciljana kilaža je 99 kilograma do finala.

Vjeruješ li da ćeš to ostvariti?

Pa nisam si postavio nerealne ciljeve i dat ću sve od sebe da se to i ostvari.

Zoran, Život na vagi

Vidiš li se kao pobjednik nefinalist?

Pa zašto ne? Da, vidim se kao pobjednik nefinalist. Sve je moguće. Zasad ne znam što bih rekao. Još sam tu unutra i još sam pod dojmom same vage i to moram. Ne znam što me čeka vani. Što se tiče posla i tih nekih stvari koje još trebam posložiti vani, da se u potpunosti posvetim samim treninzima i skidanju kilograma. Trenutačno to ne mogu reći, ali nadam se da će biti sve onako kako sam isplanirao.

Čemu se najviše veseliš kad dođeš doma?

Iskreno, najviše se veselim kad dođem doma da se dobro naspavam jer sam tu dosta loše spavao. Imao sam cimera koji je imao neke probleme sa spavanjem, pričao je u snu i hrkao, a doma imam svoju sobu i svoj mir.

Kad smo kod tvojih cimera, oni su dosta potreseni i pogođeni zbog tvojeg ispadanja. Hoće li ti oni nedostajati?

Pa da, svi će mi nedostajati. Mislim, bez obzira na timove - crvene ili plave, nedostajat će mi svi kandidati, ali bit će mi dodatna motivacija da nastavim vani istim putem da ih ne iznevjerim.

Zoran, Antonija Blaće, Život na vagi

Što misliš da je pošlo po krivu ovaj tjedan?

Ovaj tjedan mi je definitivno pošlo po krivu upala zuba s kojom sam se borio od početka tjedna. Cijeli tjedan sam bio pod teškim analgeticima. Pio sam po pet analgetika dnevno. Onda sam počeo s antibioticima i pretpostavljao sam da je organizam reagirao na te sve lijekove, tako da nisam očekivao nekakvu veliku brojku na vagi. Ali nisam očekivao niti baš da ću ispasti.

Koliko te iznenadilo?

Pa iznenadio me plus na vagi. Mislio sam da će biti barem kilogram manje.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.