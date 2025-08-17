Zuzu iz 'Života na vagi' blista, a pokazala je svoju lijepu kćer: 'Uživamo na fešti'

Inače, kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' Zuzana Filipaš nedavno je proslavila svoj 51. rođendan. Otkrila je za RTL.hr svoje rođendanske želje.

"Moja najveća želja je da ostanem zdrava te da sam aktivna u sportu te samim time da si ostvarujem svoje snove. Velika želja mi je bila da si napravim kućnu teretanu i u tome mi pomažu moj muž Vitomir i djeca Emily i Antonio tako da sam dobila sve potrebne rekvizite za teretanu kojima ću se sigurno pohvaliti na društvenim mrežama kad bude sve na svom mjestu", ispričala je.