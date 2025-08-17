Emisije
Život na vagi

Zuzu iz 'Života na vagi' blista, a pokazala je svoju lijepu kćer: 'Uživamo na fešti'

Zuzana je objavila fotografiju sa svojom kćeri

RTL.hr
17.08.2025 08:00

Zuzana iz 'Života na vagi' objavila je na društvenim mrežama fotografiju sa svojom kćeri.

"Moja Emily i ja uživamo na fešti u Pićnu", poručila je. 

Zuzana s kćeri Emily
Zuzana s kćeri Emily FOTO: Instagram

Inače, kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' Zuzana Filipaš nedavno je proslavila svoj 51. rođendan. Otkrila je za RTL.hr svoje rođendanske želje. 

"Moja najveća želja je da ostanem zdrava te da sam aktivna u sportu te samim time da si ostvarujem svoje snove. Velika želja mi je bila da si napravim kućnu teretanu i u tome mi pomažu moj muž Vitomir i djeca Emily i Antonio tako da sam dobila sve potrebne rekvizite za teretanu kojima ću se sigurno pohvaliti na društvenim mrežama kad bude sve na svom mjestu", ispričala je. 

Zuzana Filipaš, Život na vagi
Zuzana Filipaš, Život na vagi FOTO: Privatni album

Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

