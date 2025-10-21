Zuzu iz 'Života na vagi' otkrila da je imala operaciju: 'Jedva se čekam vratiti treninzima i svakodnevici bez bolova'

Na Instagramu je zahvalila bolnici na brizi i ljubaznosti tijekom operacije i oporavka. "Od prvog trenutka osjećala sam se sigurno i u dobrim rukama - svaka riječ podrške i osmijeh značili su mi jako puno. Zahvaljujući vama, oporavak ide odlično i jedva čekam vratiti se treninzima i svakodnevici bez bolova! Hvala vam još jednom na svemu što radite s puno znanja i s velikim srcem", poručila je Zuzu.

Inače, kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' Zuzana Filipaš nedavno je proslavila svoj 51. rođendan. Otkrila je za RTL.hr svoje rođendanske želje.