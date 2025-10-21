Emisije
Život na vagi

Zuzu iz 'Života na vagi' otkrila da je imala operaciju: 'Jedva se čekam vratiti treninzima i svakodnevici bez bolova'

Zuzana iz 'Života na vagi' na društvenim je mrežama otkrila da je imala operaciju meniskusa koljena

RTL.hr
21.10.2025 09:52

Na Instagramu je zahvalila bolnici na brizi i ljubaznosti tijekom operacije i oporavka. "Od prvog trenutka osjećala sam se sigurno i u dobrim rukama - svaka riječ podrške i osmijeh značili su mi jako puno. Zahvaljujući vama, oporavak ide odlično i jedva čekam vratiti se treninzima i svakodnevici bez bolova! Hvala vam još jednom na svemu što radite s puno znanja i s velikim srcem", poručila je Zuzu.

Inače, kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' Zuzana Filipaš nedavno je proslavila svoj 51. rođendan. Otkrila je za RTL.hr svoje rođendanske želje.

Zuzu, Život na vagi
Zuzu, Život na vagi FOTO: Instagram

"Moja najveća želja je da ostanem zdrava te da sam aktivna u sportu te samim time da si ostvarujem svoje snove. Velika želja mi je bila da si napravim kućnu teretanu i u tome mi pomažu moj muž Vitomir i djeca Emily i Antonio tako da sam dobila sve potrebne rekvizite za teretanu kojima ću se sigurno pohvaliti na društvenim mrežama kad bude sve na svom mjestu", ispričala je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Zuzana Život na vagi
