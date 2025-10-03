Emisije
Život na vagi

Zvone dočekao suprugu pa progovorio o krivnji i ljubavi: 'Mislim da sam njoj ostavio najveći teret'

'Osam tjedana sam čekao da se mogu s njom zagrliti. Imamo taj trenutak. Vjerujem da je njoj trebao, ali više je meni trebao', rekao je Zvone dok su mu suze navirale

RTL.hr
03.10.2025 09:47

Nije skrivao koliko mu je taj susret značio: "Trebalo mi je ovo. Već sam lud bio." Njegova supruga, i sama dirnuta susretom, priznala je da joj je bilo teško bez njega. No, njihova priča nosi još jednu dimenziju. Zvone je ranije govorio o tome kako njegova supruga nije Hrvatica, te da se teško sporazumijeva s ostatkom njegove obitelji. Upravo zato, kako je rekao, često bi se u vlastitom domu povukao kako bi svi ostali mogli komunicirati. "Znači da bi vi svi počeli pričati, ja sam se morao maknuti", upitao je kroz osmijeh. Ali sada, kaže, vidi koliko se i ona potrudila. "Supruga je napokon počela pričati hrvatski. Mislim da sam njoj ostavio najveći teret. I da njoj najviše falim", rekao je.  Zvone možda vodi bitku s kilogramima, ali paralelno vodi još jednu - onu za obitelj, za razumijevanje i za dublju povezanost. A kako je pokazao ovaj trenutak, na dobrom je putu da u toj borbi izađe kao pravi pobjednik.

Zvonimir i supruga, Život na vagi
Zvonimir i supruga, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u

