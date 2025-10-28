Zvone i Dominik napokon suočeni, pogledajte što su si rekli nakon strateškog izbacivanja: 'Da me se nisi tad riješio...'

Dugo očekivani susret dvojice bivših kapetana otkrio je sve karte i pokazao da neke tenzije nisu nestale

Zvonimir nije gubio vrijeme te je odmah pristupio Dominiku, tražeći odgovore na pitanja koja su ga očito mučila. "Jesi li se iznenadio kad si me vidio da sam došao na trening?" upitao je Zvone direktno, a zatim dodao: "Što vam se po glavi motalo kad ste nas vidjeli da se spuštamo dolje?" Dominik, vidno zatečen, pokušao je dati odgovor, izbjegavajući direktno spominjanje njihovog rivalstva. "S obzirom na to da su nas pripremili i rekli da će ovo biti tjedan pun iznenađenja, mogao sam očekivati svašta, ali to da ćete vi doći, to fakat nisam očekivao", započeo je. "Ne znam, imao sam milijun misli, ali stvarno mi je bilo drago da sam vas vidio. Baš mislim da nisu mogli doći pet boljih ljudi."

No, Zvonimira takav općenit odgovor nije zadovoljio. Njegov komentar nakon razgovora otkrio je da je prozreo Dominikovu namjeru. "Čini mi se da je izbjegavao odgovor, da mi nije točan odgovor dao, nego je više na globalu zaokružio. Ali nema veze, znamo mi svi što on misli", zaključio je Zvone. Razgovor se nastavio, a Zvone je odlučio biti još direktniji, podsjetivši Dominika na njegove vlastite riječi. "S obzirom na to kako si rekao da sam konkurencija i da se moraš prvo riješiti konkurencije... jer da me se nisi tad riješio, ne bi me se mogao uopće riješiti." Na to je Dominik kratko i jasno priznao: "To je istina."

Njihov daljnji dijalog savršeno je oslikao različite poglede na natjecanje. Dok je Dominik branio svoj stav govoreći kako je "zdrava konkurencija dobra", Zvone mu je uzvratio britkom analizom. "Zdrava konkurencija je dobra, ali kad je nemaš, kad nije prisutna, onda je dobra. Kad je tu prisutna, onda je već malo zeznuto", objasnio je Zvone, na što je Dominik zaključio da mu prisutnost konkurencije znači da mu "netko konstantno dahće za vratom". Iako je Zvonimir sada u ulozi podrške, njegovo prisustvo očito je poljuljalo Dominikovu sigurnost. Strateški potez koji ga je doveo do finala vratio se u obliku podsjetnika na najveću prijetnju. Hoće li ovo suočavanje ojačati Dominikov fokus ili unijeti nemir u ključnim trenucima, pokazat će posljednja vaga sezone. Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

