Život na vagi

Zvone iz 'Života na vagi' otkrio tko mu je favorit za pobjedu: 'Ona je cura koja je to zaslužila'

Zvonimir je slovio kao favorit u 'Životu na vagi', a sada je otkrio svojega

20.10.2025 09:43

Bivši kandidat 'Života na vagi' Zvonimir ispao je nekoliko tjedana prije kraja showa, a u intervjuu za RTL.hr je otkrio tko mu je favorit za pobjedu. 

"Ona je cura koja je zaslužila to svojim trudom i svojim radom unatoč tome što je najmanja i nekako slabo gubi kilograme. Ono kad je bio prvi izazov, kad smo svi trebali doći ovdje gore u Zaboky, ja sam došao prvi, a ona je došla odmah iza mene. Iskreno, ona je moj favorit", rekao je Zvone. To se odnosilo na Nenu, s kojom je u showu ostvario prijateljski odnos.

"Stvarno se vidi njezin rad i njezin trud. Stvarno mi je želja da da ona pobijedi", naglasio je. 

Otkrio je kako se s njom najviše sprijateljio u showu. 

"S Nenom sam se najviše zbližio. Odmah smo skupa dali i izjave, i razgovarali i išli u šetnje. I tu je bilo još osoba koje su već ispale, ali sad u posljednje vrijeme, bili smo i cimeri i stalno smo razgovarali. Draga mi je kao osoba", zaključio je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

