Zvone otkrio koga vidi u finalu: Iznenadit će vas odgovor

"Stvarno su me iznenadili i stvarno su se dobro borili", započeo je Zvone svoju analizu, dodajući ključnu opasku: "Vjerujem da su se od samog početka tako borili, da bi i njihovi rezultati bili puno bolji i da nisu odustajali kad su mislili da više ne mogu, nego da su probali još malo izgurati. Mislim da bi ti rezultati bili puno bolji."

Na pitanje što misli o članovima plavog tima koji su ostali u natjecanju nakon posljednjeg izazova, Zvone nije skrivao iznenađenje, ali ni kritiku. Priznao je da ga je njihov nedavni nastup pozitivno šokirao, no istovremeno je izrazio žaljenje što takvu energiju i predanost nisu pokazivali tijekom cijele sezone.

Kad je riječ o prognozama za finale, Zvone je bio vrlo direktan. Iako cijeni Antin trud, svoju vjeru polaže isključivo u Mariju, za koju smatra da posjeduje skriveni potencijal kojeg ni sama još nije svjesna.

"Iskreno, mislim da za Maru ima nade", izjavio je bez oklijevanja. "Ante se trudi, ne umanjujem njegov učinak, ali mislim da za Maru ima nekakve nade jer Mara ni sama još nije svjesna što sve može."

Zvone vjeruje da bi dolazak njezine partnerice Kate mogao biti ključan faktor koji će Mariju potaknuti da ostvari izvanredan rezultat u presudnom tjednu.

Dok se finale opasno približava, ostaje za vidjeti hoće li se Zvonimirove prognoze ostvariti. Hoće li se plavi tim pokajati zbog, kako on tvrdi, zakašnjele borbenosti ili će Marija dokazati da je nada koju je Zvone u njoj prepoznao bila opravdana? Odgovore ćemo dobiti uskoro, u najnapetijoj završnici sezone dosad.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.