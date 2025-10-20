Zvone se vratio kući nakon ispadanja iz 'Života na vagi': 'Jedva su me prepoznali supruga i djeca'

"Nije mi tim bio prepreka do pobjede. Došli smo svatko radi sebe i veselilo me to da ću moći raditi za sebe bez razmišljanja kakvog će to utjecaja imati na tim. Da tek krećem sad ispočetka u show, ne bih ništa mijenjao jer smo svi mi tu gdje trebamo biti. Je li ishod ponekad fer – nije, ali to je život. Ne bih u crveni tim, mene su moji plavci birali za kapetana i ne bih im to nikad napravio, mada se u nečijim očima tako čini", poručio je Zvone za 24sata.

Otkrio je i kakva je bila reakcija njegove obitelji nakon što su ga vidjeli: "Jedva su me prepoznali supruga i djeca."