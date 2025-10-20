Zvone se vratio kući nakon ispadanja iz 'Života na vagi': 'Jedva su me prepoznali supruga i djeca'

"Nije mi tim bio prepreka do pobjede. Došli smo svatko radi sebe i veselilo me to da ću moći raditi za sebe bez razmišljanja kakvog će to utjecaja imati na tim. Da tek krećem sad ispočetka u show, ne bih ništa mijenjao jer smo svi mi tu gdje trebamo biti. Je li ishod ponekad fer – nije, ali to je život. Ne bih u crveni tim, mene su moji plavci birali za kapetana i ne bih im to nikad napravio, mada se u nečijim očima tako čini", poručio je Zvone za 24sata.
Otkrio je i kakva je bila reakcija njegove obitelji nakon što su ga vidjeli: "Jedva su me prepoznali supruga i djeca."
Povratak u svakodnevicu za njega je značio pronalazak ravnoteže između obitelji, posla i treninga. Sve što je naučio u showu, posebno o prehrani, nastoji primijeniti i kod kuće. "Nalaženje balansa između obitelji, treninga, posla i svih ostalih obveza. Sve što smo naučili o prehrani prenosi se kod kuće. Nema odustajanja! Želio bih doći na 105–110 kilograma, da se malo vide mišići i definiranost", poručio je Zvonimir.
