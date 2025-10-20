Emisije
Život na vagi

Zvone se vratio kući nakon ispadanja iz 'Života na vagi': 'Jedva su me prepoznali supruga i djeca'

Zvonimir je napustio 'Život na vagi' nakon što su ga kandidati izglasali kao najslabiju kariku iako su mnogi smatrali da je u tom trenutku bio upravo suprotno, možda i najjača karika

RTL.hr
20.10.2025 09:25

"Nije mi tim bio prepreka do pobjede. Došli smo svatko radi sebe i veselilo me to da ću moći raditi za sebe bez razmišljanja kakvog će to utjecaja imati na tim. Da tek krećem sad ispočetka u show, ne bih ništa mijenjao jer smo svi mi tu gdje trebamo biti. Je li ishod ponekad fer – nije, ali to je život. Ne bih u crveni tim, mene su moji plavci birali za kapetana i ne bih im to nikad napravio, mada se u nečijim očima tako čini", poručio je Zvone za 24sata.

Otkrio je i kakva je bila reakcija njegove obitelji nakon što su ga vidjeli: "Jedva su me prepoznali supruga i djeca."

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Povratak u svakodnevicu za njega je značio pronalazak ravnoteže između obitelji, posla i treninga. Sve što je naučio u showu, posebno o prehrani, nastoji primijeniti i kod kuće. "Nalaženje balansa između obitelji, treninga, posla i svih ostalih obveza. Sve što smo naučili o prehrani prenosi se kod kuće. Nema odustajanja! Želio bih doći na 105–110 kilograma, da se malo vide mišići i definiranost", poručio je Zvonimir.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Zvonimirom

Život na vagi Zvonimir
