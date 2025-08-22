Zvonimir je u 'Životu na vagi' spreman na veliku promjenu: 'Uvijek sam govorio – sutra krećem. Sada je to sutra konačno stiglo'

Zvonimir ima 34 godine, dolazi iz Kloštar Ivanića, po zanimanju je veterinarski tehničar, no trenutačno radi kao bušač tla. Sebe opisuje kao tvrdoglavog, ustrajnog i snažnog čovjeka koji je uvijek spreman pomoći, a upravo ta upornost daje mu vjeru da će uspjeti i u 'Životu na vagi'.

Iako ga je višak kilograma pratio od djetinjstva, Zvonimir nikad nije dopustio da ga spriječi u isprobavanju novih stvari. No kako godine prolaze, sve jasnije osjeća posljedice. Želja mi je da se dovedem u red i da napravim tijelo kakvo sam oduvijek htio, ali sam stalno odgađao", priznaje.