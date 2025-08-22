Emisije
Život na vagi

Zvonimir je u 'Životu na vagi' spreman na veliku promjenu: 'Uvijek sam govorio – sutra krećem. Sada je to sutra konačno stiglo'

Zvonimir iz Kloštar Ivanića sebe opisuje kao tvrdoglavog, ustrajnog i snažnog čovjeka koji je uvijek spreman pomoći, a upravo ta upornost daje mu vjeru da će uspjeti i u 'Životu na vagi'

RTL.hr
22.08.2025 11:08

Zvonimir ima 34 godine, dolazi iz Kloštar Ivanića, po zanimanju je veterinarski tehničar, no trenutačno radi kao bušač tla. Sebe opisuje kao tvrdoglavog, ustrajnog i snažnog čovjeka koji je uvijek spreman pomoći, a upravo ta upornost daje mu vjeru da će uspjeti i u 'Životu na vagi'.

Iako ga je višak kilograma pratio od djetinjstva, Zvonimir nikad nije dopustio da ga spriječi u isprobavanju novih stvari. No kako godine prolaze, sve jasnije osjeća posljedice. Želja mi je da se dovedem u red i da napravim tijelo kakvo sam oduvijek htio, ali sam stalno odgađao", priznaje.

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Najveći strah mu nije vezan uz izgled, nego uz ono najvrjednije - obitelj. Boji se da neće moći dovoljno dugo biti uz djecu i pomagati im dok odrastaju. Upravo zato ovaj put ne želi tražiti izgovore. Uvijek je bilo ono 'sutra krećem', ali to sutra nikako nije došlo. Sada je stvarno vrijeme za promjene i moram poduzeti mjere za bolji život", kaže odlučno.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

Život na vagi

Trenerica Mirna otkrila kako izgleda život u 'Životu na vagi': 'Svi proživljavamo širok spektar emocija'

