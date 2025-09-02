Emisije
Život na vagi

Zvonimir nakon pobjede u prvom izazovu stao na vagu: 'Osjećam se motivirano'

Veterinarski tehničar iz Kloštar Ivanića na vagi je imao 163,9 kilograma, no uz snažnu motivaciju i pobjednički početak, poručuje da ovaj put nema odustajanja

RTL.hr
02.09.2025 22:00

Zvonimir (34), po zanimanju veterinarski tehničar, a trenutno bušač tla, već je na samom početku 'Života na vagi' pokazao snagu i odlučnost, bio je pobjednik uvodnog izazova i prvi dokazao da je spreman dati sve od sebe. Kad je stao na vagu, brojka je iznosila 163,9 kilograma.

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

"Osjećam se motivirano", kratko je poručio s osmijehom. Zvonimir dolazi iz Kloštar Ivanića, ima dvoje djece i ne skriva da mu je obitelj najveća briga i pokretač. "Bojim se da neću moći dovoljno dugo biti uz djecu i pomagati im dok odrastaju", iskreno je rekao.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

