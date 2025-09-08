Emisije
Život na vagi

Zvonimir se slomio kad je vidio slike svoje djece: 'Obje su prvo rekle tata'

Antonija Blaće poklonila mu je dvije fotografije koje su ga zatekle u najtišem trenutku, emocije su preplavile snažnog Zvonimira

RTL.hr
08.09.2025 22:45

U 'Životu na vagi', najveći preokreti ne događaju se samo na vagi ili u teretani nego u malim, intimnim trenucima koje nitko ne očekuje. Tako je bilo i kad je Antonija Blaće pristupila Zvonimiru s neočekivanim poklonom, dvije fotografije njegove djece. 

"Napokon... falili su mi. Ma neću plakati, ali baš mi fale", rekao je Zvonimir, pokušavajući zadržati suze. Antonija ga je umirila i poručila: "Neka te te slike podsjećaju u trenucima kad ti bude teško." A Zvonimir je na to samo tiho rekao: "Sad ih mogu gledat kad ih se zaželim."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

