Zvonimir se slomio kad je vidio slike svoje djece: 'Obje su prvo rekle tata'

U 'Životu na vagi', najveći preokreti ne događaju se samo na vagi ili u teretani nego u malim, intimnim trenucima koje nitko ne očekuje. Tako je bilo i kad je Antonija Blaće pristupila Zvonimiru s neočekivanim poklonom, dvije fotografije njegove djece.

"Napokon... falili su mi. Ma neću plakati, ali baš mi fale", rekao je Zvonimir, pokušavajući zadržati suze. Antonija ga je umirila i poručila: "Neka te te slike podsjećaju u trenucima kad ti bude teško." A Zvonimir je na to samo tiho rekao: "Sad ih mogu gledat kad ih se zaželim."

