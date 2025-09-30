Emisije
Život na vagi

Zvonimira pogodio još jedan poraz plavih: 'Tim me koči! Bolje bih napredovao da sam sam'

Nakon još jednog poraza plavog tima u popularnom showu 'Život na vagi', kapetan Zvonimir više nije mogao skrivati svoje razočaranje

RTL.hr
30.09.2025 22:15

Vidno potresen nakon izgubljenog izazova u kvizu znanja, Zvonimir je otvorio dušu pred kamerama. "Iskreno, osjećam se loše kao kapetan tima koji stalno gubi", započeo je. Njegova frustracija nije bila usmjerena samo na poraz, već na ono što on vidi kao temeljni problem – nedostatak volje i truda kod pojedinih članova. "Gubimo radi osoba koje ne žele uopće sudjelovati. Koje odustanu prije samog početka", rekao je Zvone, aludirajući na situacije u kojima osjeća da se neki članovi ni ne trude. "Samo je 'ajde da se to čim prije završi, da uopće ne moram niti sudjelovati'. To me ubija."

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Pritisak pobjede i odgovornost za timski rezultat slomili su njegov borbeni duh. "Izgubio sam moral i stvarno više ne mogu", priznao je, dodajući kako je spreman odreći se svoje uloge. "Već sam pitao hoće li netko drugi biti kapetan jer ja stvarno više nemam snage." U trenutku potpune iskrenosti, rekao je: "Smatram da me tim koči. Mislim da bih puno bolje napredovao da sam sam." 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

