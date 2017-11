Sinonim za tinejdžerske komedije

Čak i ako niste gledali nijedan nastavak „Američke pite“, prepoznajete Jasona Biggsa, glumca koji je obilježio eru tinejdžerskih komedija.

Rođen je 1978. godine, a počeo je glumiti kao petogodišnjak. Televizijski debi je ostvario 1991. godine u kratkovječnoj FOX-ovoj seriji „Drexell's Class“, a iste je godine debitirao na Broadwayu u predstavi „Conversations with my Father“. Okušao se i u sapunici „As the World Turns“, a za istu je ulogu nominiran za Emmyja u kategoriji najboljeg mladog glumca.

Nakratko se posvetio fakultetskom obrazovanju, no odustao je kako bi nastavio s glumačkom karijerom. To je bila ispravna odluka budući da je 1999. godine dobio ulogu Jima Levensteina u „Američkoj piti“, internacionalnom filmskom hitu. Žanr tinejdžerskih komedija ga je i dalje pratio pa je glumio u filmovima „Od štrebera do frajera“ i „Groznoj curi“. Biggs se pojavio u romantičnoj komediji Woodyja Allena „Ljubav i sve ostalo“, „Mrak filmu“ i „Samo preko nje mrtve“. U hit seriji „Narančasta je nova crna“ tumačio je Larryja Blooma, a napustio ju je u veljači 2015. nakon dvije sezone.

Uz filmove i kazalište, Biggs se okušao i u sinkronizaciji. Naime, dao je glas Leonardu u „Ninja Kornjačama“, ali je napustio seriju nakon druge sezone.

Biggsa smo često gledali u ulogama eksplicitnih ili implicitnih židovskih likova, primjerice u „Američkoj piti“ i „Narančasta je nova crna“, iako sam nije Židov. U travnju 2008. vjenčao se s kolegicom sa seta „Djevojka mog prijatelja“, Jenny Mollen, s kojom je u veljači 2014. dobio sina Sida.

Biggs je poznat i po neprimjerenim šalama, poput vulgarnih komentara upućenih Ann Romney i Janni Ryan tijekom republikanske nacionalne konvencije 2012. Našalio se na račun nestalih aviona Malaysia Airlinesa, a zloglasnu je reputaciju zaradio šalama u kojima papu naziva seksualnim prijestupnikom.

Jasona Biggsa pogledajte u avanturističkom filmu „Djevjka mog prijatelja“ u nedjelju u 22:10 sati na RTL-u.