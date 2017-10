Ovo će biti majka svih putovanja!

Andy Brewster (Seth Rogen) organski je kemičar i izumitelj koji pokušava svoj ekološki prihvatljiv proizvod ScioClean plasirati u trgovačkim centrima.

No trgovine ne žele niti čuti što ima za ponuditi. Nakon još jednog razočaravajućeg pokušaja, ovog puta u K-Martu, Andy posjećuje svoju majku Joyce (Barbra Streisand) u New Jerseyu. S obzirom na njezino zaštitničko raspoloženje, on je ne želi zabrinuti pa joj ne govori da njegov posao za sada stagnira, ali mora podnositi njezina neprestana ispitivanja o svom emotivnom životu. Ipak, Andy je odlučan provesti svoj plan putovanja od New Yorka do Las Vegasa na kojem će predstaviti svoj proizvod.

Prema scenariju Dana Fogelmana, koji je napisao prema vlastitom životu, Anne Fletcher, inače puno poznatija kao koreografkinja i glumica, snimala je duhovit film, u kojem prvi put nakon 1996. i „The Mirror Has Two Faces“ gledamo Barbru Streisand u vodećoj roli, dok joj društvo radi jedan od najpopularnijih komičara posljednjih 10-ak godina, Seth Rogen – sjetimo se njegovih rola u „Superbad“, „Pineapple Express“, „This is The End“, „Knocked Up“, „Neighbors“ i nezaboravne u „Zack and Miri Make a Porno“.

No „Pokajničko putovanje“ zapravo je humorna drama o odnosu majke i sina, koji se jednim ludim putovanjem ponovno zbližuju, to je duhovita i topla priča, koju prvi put na TV-u u Hrvatskoj gledamo na RTL-u.

Na rasporedu je u 15:10 sata na RTL-u!