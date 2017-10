Krijumčari koji će vam ukrasti pažnju

Malo dobre akcije nikad nije na odmet.

Chris Faraday (Mark Wahlberg) nekada se bavio krijumčarenjem, no taj opasan posao i život su iza njega. Danas je sretno oženjen i bavi se legalnim poslovima. No kada se njegov šogor Andy (Caleb Landry Jones) uplete u krijumčarenje droge s Briggsom (Giovanni Ribisi) i upropasti posao, Chris će morati intervenirati. Briggs zahtijeva da se Andy oduži te od njega traži da obavi posao koji ovaj nije u stanju. No Chris, umjesto Andyja, odluči vratiti dug - planira prokrijumčariti veliku količinu lažnih novčanica u zemlju.

U režiji Baltasara Kormàkura, koji je i sam nosio glavnu ulogu u filmu “Reykjavik –Rotterdam” (original prema kojem je snimljen “Krijumčari), nastao je ovaj uzbudljivi kriminalistički triler novijeg datuma, u kojem su glavne uloge ponijela neka od najpopularnijih glumačkih imena današnjice.

Prvenstveno, tu su Mark Wahlberg i prelijepa Kate Beckinsale te podcijenjeni sjajni glumac Giovanni Ribisi („Avatar“, „Saving private Ryan“, „Ted“), ali i čitav niz drugih poznatih imena, u ovom filmu koji doista vrijedi pogledati te koji će vas s lakoćom od svog prvog do zadnjeg trenutka držati u fokusu.

Film je na rasporedu večeras u 22:50 sati na RTL-u!