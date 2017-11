Animirani užitak za klince, ali i za odrasle

Ovaj će vas crtić dobro zabaviti!

Marija i Ivana Husar, Ljubomir Kerekeš, Željko Vukmirica, Pero Juričić, Luka Bulić, Mila Elegović, Ana Begić Tahiri i druge hrvatske zvijezde udahnuli su život morskim kornjačama i ostalim likovima animiranog hita 'Sammy 2: Morska avantura'!

Nastavak popularnog animiranog filma “Sammy na putu oko svijeta”, priča je o maloj kornjači na velikom putovanju kroz oceane.

" Kornjačice su same u vrlo neprijateljskom okruženju pa njihovi roditelji definitivno moraju pobjeći iz akvarija što je prije moguće. To nam omogućuje da inteziviramo dramatičnu napetost, kao i da promatramo svijet s vrlo različitih gledišta, te ubrzamo tempo radnje filma. U tome se također krije i razlika između ova dva filma te iznenađenje za gledatelje. U prvom filmu pratimo Sammya dok odrasta, dok je radnja u drugom mnogo intenzivnija. Radi se o utrci s vremenom i pustolovini koju ne doživljava samo jedan lik. Prije svega, film je tu da bi zabavio gledatelje, no tu i tamo smo dodali i određene elemente koji bi trebali navesti gledatelje na razmišljanje. Na primjer, jako mi se sviđa to što se ribe suočavaju s pravom dilemom: da li da nastave uživati u udobnosti zlatnog kaveza ili da se prepuste slobodi pustih oceana", izjavio je redatelj filma Vincent Kesteloot.

U novoj avanturi Sammy će završiti u aquarium showu za turiste u Dubaiu, odakle će morati pobjeći zajedno sa svojim morskim prijateljima.

U drugom nastavku likovi su još smješniji, jakih i osebujnih karaktera, neobični su i posebni, svaki na svoj način. Sve te osobine animiranim likovima unijela je odlična ekipa koja je radila na hrvatskoj sinkronizaciji filma: Ljubomir Kerekeš, Željko Vukmirica, Pero Juričić, Robert Ugrina, Jorge Ricardo Luque Perdomo, Jelena Miholjević, Edvin Liverić Bassani, David Vurdelja, Mila Elegović, Luka Bulić, Žarko Savić, Marija Husar Rimac, Ivana Husar Mlinac, Ana Begić Tahiri i drugi.

